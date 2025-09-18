Zwischen Bayern und BW: Zeuge hilft Polizei Unfallfahrt in Schwaben zu stoppen

Nach mehreren Unfällen eines Transporters verhindert die Polizei, dass der Wagen weiterfährt und dankt einem Zeugen.
Gleich drei Unfälle soll ein 62-Jähriger mit einer Autofahrt nahe der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg verursacht haben. Ein Zeuge, der die Verfolgung aufgenommen hatte, sei der Fahrtstopp zu verdanken, teilte die Polizei mit. Der Zeuge habe den Transporter in Schlangenlinien fahren sehen, sei diesem hinterhergefahren und habe die Polizei über den Standort informiert.