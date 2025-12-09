Zwischen Basel und Stuttgart: ICE steht stundenlang still – wie Mustafa Kökel mit Musik die Stimmung dreht

Der Zug bleibt stehen – und nun? Zuerst wandert der Blick automatisch zur Durchsage-Anzeige, dann zu den Mitfahrenden, die genauso ratlos wirken. Ein unerwarteter Halt gehört zwar zum Bahnfahren dazu, angenehm ist er trotzdem nie. Man sitzt fest, wartet, schiebt Termine im Kopf hin und her. Aber zwischen genervtem Seufzen und dem Griff zum Handy passiert manchmal etwas, das die Situation auflockert, so wie jüngst in einem ICE von Basel Richtung Stuttgart geschehen.

Fast drei Stunden steht der Zug wegen eines Notarzteinsatzes bei Freiburg still, bis zwei Fahrgäste plötzlich zu Geige und Saz, einem traditionellen nahöstlichen Saiteninstrument, greifen und zu spielen beginnen. Bald klatschen die ersten im Takt. Ein Mann zückt sein Handy und hält das unerwartete Mini-Konzert fest, während eine Frau sich durch den Gang schlängelt, um den Musikern etwas zu trinken zu bringen – ein stilles Dankeschön für die spontane Aufmunterung. Das Video zu dem Moment ging auf Instagram viral – Stand jetzt haben bereits fast 40 000 Menschen auf den „Gefällt mir“-Button gedrückt. In dem kurzen Clip ist zu lesen: „Seit 2,5 Stunden keine Weiterfahrt möglich. Und dann passiert das. Das ist das Stadtbild“.

„Super lieb von den Musikern, den Mitreisenden die Zeit zu verschönern!“

Damit wird im Posting auf Merz’ umstrittene Aussage zum Stadtbild angespielt – ist es schließlich türkische Musik, die in dem Video durch den Zug schallt. Der Kanzler hatte, nachdem er von einem Reporter auf das Erstarken der AfD angesprochen worden ist, gesagt, dass man nun frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und Fortschritte mache. „Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.“

In den Kommentaren unter dem Video zeigt sich große Begeisterung über die Aktion. Ein Instagram-Nutzer schreibt etwa: „Super lieb von den Musikern, den Mitreisenden die Zeit zu verschönern!“ Andere berichten von ähnlichen Situationen. So erzählt eine Nutzerin: „Meinen Kindern hat in einer ähnlichen Bahn-Lage ein gut italienisch und etwas englisch sprechender Mann an einem Ausroll-Keyboard Klavierstunden gegeben“, heißt es in den Kommentaren. Eine weitere Person betont schließlich: „Ich mag dieses Stadtbild sehr!“

Dass die spontane Musikeinlage im Zug auf so viel Begeisterung gestoßen ist, freue ihn sehr, sagt Mustafa Kökel, einer der beiden Musiker aus dem Video. Am Sonntag sei er von Basel aus zusammen mit seinem Freund auf dem Weg zu einem Konzert in Aachen gewesen, wo sie einen polnischen Künstler instrumental begleiten sollten. „Dann hielt der Zug plötzlich in Freiburg an und wir warten, warten, warten. Uns war sehr langweilig, also griffen wir irgendwann nach unseren Instrumenten und fingen an zu spielen“, erzählt Kökel, der in Basel eine Musikschule betreibt. „Die Menschen im Zug haben sehr positiv darauf reagiert.“