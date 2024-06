1 Auf enger Fahrbahn: Motorrad stößt bei Überholvorgang mir Rennrad zusammen. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Zwischen Aidlingen und Ehningen kommt es am Sonntag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Motorradfahrer. Beide werden schwer verletzt.











Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Ehningen und Aidlingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen. Nach bisher noch nicht von der Polizeipressestelle bestätigten Informationen war ein Motorradfahrer von Ehningen kommend in Richtung Aidlingen unterwegs und wollte zwei vor ihm fahrende Autos überholen. Dabei übersah er mutmaßlich einen Rennradfahrer, der in Richtung Aidlingen unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Zweiradfahrern. Beide stürzten dabei. Ersthelfer auf der Wegstrecke leisteten sofort Hilfe. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurden beide Fahrer ins Krankenhaus gebracht.