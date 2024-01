Zwischen Affalterbach und Marbach am Neckar: Kollision beim Überholen – Seat überschlägt sich mehrfach

ask 15.01.2024 - 08:53 Uhr

Zwischen Affalterbach und Marbach am Neckar

Ein 33-Jähriger will am Sonntagabend zwei Fahrzeuge überholen. Beim Wiedereinscheren kollidiert sein Seat mit einem vorausfahrenden Fahrzeug, gerät in den Straßengraben und überschlägt sich mehrfach. Die Fahrbahn ist für fast zwei Stunden voll gesperrt.











Am Sonntagabend gegen 18.25 Uhr ist es auf der Landesstraße 1127 zwischen Affalterbach und Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 33-jährige Fahrer eines Pkw Seat Leon befuhr nach Angaben der Polizei die Landesstraße in Fahrtrichtung Marbach am Neckar und wollte zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Nach dem Überholvorgang kollidierte dieser beim Wiedereinscheren mit dem vorderen der beiden Fahrzeuge. Dabei handelte es sich um einen VW Passat, besetzt mit dessen 29-jährigem Fahrer und dessen 38-jähriger Beifahrerin.