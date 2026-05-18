Bill und Tom Kaulitz wünschen sich Angela Merkel schon länger als Podcast-Gast. Nun hat die frühere Kanzlerin selbst über die Einladungen gesprochen - und dabei auch auf "Wetten, dass..?" verwiesen.
Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) hat offenbar weiterhin nicht vor, Bill und Tom Kaulitz (beide 36) in deren Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" zu besuchen. In einem Interview im Rahmen der Republica-Konferenz beim WDR Europaforum für den Podcast "0630" wurde die frühere Kanzlerin jetzt auf die Kaulitz-Zwillinge angesprochen - und die Ex-CDU-Chefin reagierte mit einem kleinen Scherz.