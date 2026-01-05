Zwillinge leiden an SMA: Ex-Little-Mix-Star Jesy Nelson enthüllt Schock-Diagnose ihrer Babys

Die Zwillinge von Jesy Nelson leiden an einer seltenen Erkrankung und werden möglicherweise niemals laufen können. Wie die ehemalige Little-Mix-Sängerin auf Instagram verriet, wurde bei ihren Töchtern Spinale Muskelatrophie diagnostiziert.
Die frühere Little-Mix-Sängerin Jesy Nelson (34) hat eine schockierende Diagnose mit ihren Fans geteilt. Bei ihren Zwillingstöchtern sei Spinale Muskelatrophie (SMA) festgestellt worden, eine schwere genetischbedingte Muskelerkrankung. Die acht Monate alten Mädchen werden vermutlich niemals laufen können, sagte die 34-Jährige in einem emotionalen Video auf Instagram.