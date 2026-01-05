Zwillinge leiden an SMA: Ex-Little-Mix-Star Jesy Nelson enthüllt Schock-Diagnose ihrer Babys

Die Zwillinge von Jesy Nelson leiden an einer seltenen Erkrankung und werden möglicherweise niemals laufen können. Wie die ehemalige Little-Mix-Sängerin auf Instagram verriet, wurde bei ihren Töchtern Spinale Muskelatrophie diagnostiziert.

Die frühere Little-Mix-Sängerin Jesy Nelson (34) hat eine schockierende Diagnose mit ihren Fans geteilt. Bei ihren Zwillingstöchtern sei Spinale Muskelatrophie (SMA) festgestellt worden, eine schwere genetischbedingte Muskelerkrankung. Die acht Monate alten Mädchen werden vermutlich niemals laufen können, sagte die 34-Jährige in einem emotionalen Video auf Instagram.

"Es betrifft jeden Muskel im Körper, bis hin zu den Beinen, Armen, der Atmung und dem Schlucken", erklärt die Sängerin. In dem knapp zehnminütigen Video ringt sie immer wieder mit den Tränen.

Die Zwillinge Ocean Jade und Story Monroe kamen vergangenen Mai zu früh zur Welt. Die ersten Wochen ihres Lebens mussten sie im Krankenhaus verbringen. Im Juni kamen sie dann nach Hause - pünktlich zum 34. Geburtstag ihrer Mutter, wie diese damals auf Instagram verkündete. Doch in den vergangenen Monaten beobachtete sie, dass die beiden Mädchen kaum ihre Beine bewegten und Schwierigkeiten beim Trinken hatten.

"Auf das Beste hoffen"

"Nach drei, vier äußerst anstrengenden Monaten und unzähligen Arztterminen wurde bei den Mädchen nun eine schwere Muskelerkrankung namens SMA Typ 1 diagnostiziert", erklärt sie in dem Video von Sonntag. Ihr und ihrem Verlobten, dem Musiker Zion Foster, sei gesagt worden, dass die Mädchen wahrscheinlich niemals laufen können werden. "Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, sie behandeln zu lassen und dann einfach auf das Beste zu hoffen."

SMA Typ 1 ist die schwerste und häufigste Form der genetisch bedingten neuromuskulären Erkrankung. Sie verursacht Muskelschwäche, fortschreitenden Bewegungsverlust und Lähmungen. Nelson findet es wichtig, ein besseres Bewusstsein für diese Erkrankung und die ersten Anzeichen zu schaffen. Denn Zeit spiele eine entscheidende Rolle.

Auch Papa Zion Foster meldet sich zu Wort

Jesy Nelson wurde mit der Girlband Little Mix berühmt. 2020 verließ sie die Gruppe nach neun Jahren, die sie in einem Statement als die "wunderbarste Zeit" beschrieb. Seit 2022 ist sie mit dem Musiker Zion Foster liiert. Nach der Geburt ihrer Töchter gaben sie im September ihre Verlobung bekannt. Nach Nelsons Video postete er ein Bild der Mädchen in seinen Instagram-Storys und schrieb dazu: "Trotz all der Herausforderungen lächeln sie noch. Daddy liebt euch so sehr."