Nackte Frau tot in Garten aufgefunden

1 Die Polizei ermittelt im Fall einer gefundenen Leiche (Symbolbild). Foto: dpa

Am Samstagmorgen ist in Zwiefalten im Kreis Reutlingen eine Leiche gefunden worden. Die Frau war unbekleidet.

Zwiefalten - Am Samstag kurz nach 8 Uhr ist der Polizei der Fund einer unbekleideten toten Frau in einem Gartengrundstück bei der Sägmühlstraße in Zwiefalten (Kreis Reutlingen) gemeldet worden. Dieser Sachverhalt bestätigte sich bei Eintreffen der Rettungskräfte.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und wird hierbei durch Spezialisten der Kriminaltechnik unterstützt. Die Ermittlungen dauern an.