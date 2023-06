8 Im Gourmetrestaurant Zur Weinsteige ist das Fleisch dry-aged. Foto: Zur Weinsteige/Scherle

Steigende Preise, schlechte Ökobilanz: Rindfleisch hat nicht mehr den besten Ruf. Dennoch gehört der Zwiebelrostbraten in eine schwäbische Wirtschaft. Das sagen zwei Altmeister der Küche und zwei Vertreter der jüngeren Generation dazu.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der große Verbrauch von Wasser und Anbauflächen für Futtermittel sowie hohe Emissionen und weite Transportwege ergeben eine schlechte CO2-Bilanz für Rindfleisch – sie ist drei- bis viermal so hoch wie bei Schweine- oder Hühnerfleisch. Zudem führen die steigenden Preise in so manchem Gasthaus zu Rostbraten über der 30-Euro-Marke. Dennoch gehört er zum schwäbischen Selbstverständnis, besonders in Weinstuben, aber auch im Gourmetrestaurant.