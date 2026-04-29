Zwergflusspferde am Neckar: Warum die Verwaltung mit Zwergflusspferden am Neckar noch Probleme hat

Der Wilhelma-Förderverein plant seit etlichen Jahren ein Zwergflusspferd-Projekt am Neckar. Eine Antwort auf einen Grünen-Antrag zeigt nun weitere Hürden auf. Welche?
In einem knapp 20 Minuten langen Imagefilm über den Bau des Rosensteintunnels steht Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) mit Heiko Volz, Autor, Moderator und Redakteur, auf der stählernen Fußgängerbrücke, die unter der neuen Eisenbahnüberquerung am Neckar verläuft, der dort „Neckarknie“ genannt wird, weil der Neckar in einer Art Knick verläuft. Das Stadtoberhaupt erläutert wortgewaltig seine künftigen Vorstellungen über das frühere Baustellengelände am Uferbereich des Flusses, das sich gegenüber der Wilhelma befindet: „Nicht zuletzt soll auch das Wilhelma-Außengehege dorthin kommen mit den Zwergflusspferden.“ In dem Film der Stadt Stuttgart von 2021 zeigt Nopper die Vision vom Neckar mit schwimmenden Pontons vor den Schiffen, ein grünes Ufer mit Wegen, flanierenden Menschen. Und Nopper deutet auf die Grünfläche, die einmal oberhalb der Schiffsanlegestelle Wilhelma entstehen soll.