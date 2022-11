Mondkalender 2022 Vollmond im November 2022 - Das Wichtigste im Überblick

Am 08. November 2022, ist wieder Vollmond und der Erdtrabant leuchtet erneut in seinem vollem Umfang. Außerdem steht in den nächsten Tagen eine Mondfinsternis bevor. Alles Wichtige haben wir hier für Sie zusammengefasst.