Zweitliga-Basketball: MTV Stuttgart: Nationalspielerin und US-Centerin: Die „Unabsteigbaren“ rüsten auf

1 Zurück an ihrer alten Wirkungsstätte: die Spielmacherin Joanna Scheu (rechts). Foto: /Pressefoto Baumann

Nach dem zweimal nur dank glücklicher Umstände verhinderten Zweitliga-Aus wollen sich die Frauen des MTV Stuttgart diesmal eine Zittersaison ersparen. Unter elf neuen Spielerinnen des Kaders ragen zwei heraus. Und eine stammt aus prominenter Familie.











Für die Ruhrpott-Kicker des VfL Bochum wurde einst der Begriff „unabsteigbar“ geprägt. Spätestens seit diesem Jahr, wird in der Basketball-Szene gemunkelt, hat auch der Korbjäger-Sport seine „Unkaputtbaren“ – sie tragen den Namen MTV Stuttgart. Und dem Vernehmen nach ist es für die Beteiligten am Kräherwald immer noch gefühlt so, als wären Ostern und Weihnachten auf denselben Tag gefallen, und das heuer bereits zum zweiten Mal.