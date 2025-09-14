Zweites Stadtfest in „Lurchi“-Town: „Kornfestheim“ kann aus dem Vollen schöpfen

Das Programm beim Stadtfest in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) bestreiten meist Vereine und kulturelle Institutionen. Lurchi ist zwei Mal präsent.
Oberbürgermeister Nico Lauxmann hatte Recht. Beim Fassanstich zum zweiten Kornwestheimer Stadtfest sagte der Schultes: „Dieses Fest ist Ausdruck dessen, was unsere Stadt ausmacht: Vielfalt, Lebensfreude und Gemeinschaft.“ Er betonte, gerade in schwierigen Zeiten, in denen das Miteinander manchmal herausfordernd sei, seien solche Anlässe wichtiger denn je. In der Tat: Drei Tage lang feierten die Bürger und Bürgerinnen der Stadt bunt, in großer Gelassenheit und gelöster Stimmung.