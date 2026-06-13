Die Schweiz will bei dieser Weltmeisterschaft Großes erreichen. Der Auftakt misslingt jedoch. Ein ausgebliebener Abseitspfiff sorgt zudem für Verwunderung.
Santa Clara - Schock in der Nachspielzeit: Die Schweiz ist mit einem späten Tiefschlag und einer großen Enttäuschung in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Die mit zahlreichen aktuellen oder ehemaligen Bundesligaprofis besetzte Mannschaft von Trainer Murat Yakin kam gegen den krassen Außenseiter Katar zum Auftakt nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.