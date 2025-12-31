Zweites Kind: Jane the Virgin-Star Gina Rodriguez ist wieder Mutter geworden

Gina Rodriguez schwebt im Babyglück. Die Schauspielerin, die durch ihre Hauptrolle in der Erfolgsserie "Jane the Virgin" bekannt wurde, hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht.
Freudige Nachrichten zum Jahresende: Schauspielerin Gina Rodriguez (41) und ihr Ehemann Joe LoCicero (39) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die "Jane the Virgin"-Darstellerin teilte die Neuigkeit mit ihren Fans bei Instagram. Sie überraschte dabei nicht nur mit mehreren zuckersüßen Baby-Schnappschüssen, sie verriet auch den Namen ihrer Tochter.