Zweites Kind: Jane the Virgin-Star Gina Rodriguez ist wieder Mutter geworden

Gina Rodriguez schwebt im Babyglück. Die Schauspielerin, die durch ihre Hauptrolle in der Erfolgsserie "Jane the Virgin" bekannt wurde, hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht.

Freudige Nachrichten zum Jahresende: Schauspielerin Gina Rodriguez (41) und ihr Ehemann Joe LoCicero (39) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die "Jane the Virgin"-Darstellerin teilte die Neuigkeit mit ihren Fans bei Instagram. Sie überraschte dabei nicht nur mit mehreren zuckersüßen Baby-Schnappschüssen, sie verriet auch den Namen ihrer Tochter.

Auf einem der Bilder ist Rodriguez zu sehen, wie sie ihre neugeborene Tochter liebevoll im Arm hält. Das Baby kuschelt sich dabei an den Hals seiner Mama. Auch ein romantisches Foto mit Ehemann Joe LoCicero vor einem Sonnenuntergang teilte die frischgebackene Zweifach-Mama mit ihren Followern.

Den Namen ihrer Tochter verriet Rodriguez gleich mit. "2025 schenkte mir sie. Lucille Edith LoCicero. Ich liebe dich für immer, mein kleines Mädchen", schrieb die Schauspielerin zu ihrem Post. Für Rodriguez und LoCicero, die sich am Set von "Jane the Virgin" (2014-2019) kennenlernten und seit 2019 verheiratet sind, ist es das zweite gemeinsame Kind. Sohn Charlie Ray kam 2023 zur Welt.

Ihre Schwangerschaft hatte Rodriguez auf spektakuläre Weise enthüllt: Am 11. Juli zeigte sie sich mit deutlich sichtbarem Babybauch auf dem roten Teppich des Boxkampfs Katie Taylor gegen Amanda Serrano im New Yorker Madison Square Garden. In einem bodenlangen Kleid mit Blumenmuster strahlte sie an der Seite ihres Mannes in die Kameras.

Noch am selben Abend plauderte Rodriguez im Gespräch mit "People" offen über ihre Gefühle. Vor der Geburt habe sie durchaus Respekt: "Ich habe richtig Angst vor der Entbindung. Das ist so schmerzhaft", gab sie zu. Dennoch überwiege die Vorfreude auf ihre Tochter: "Ich werde tun, was nötig ist, um sie auf die Welt zu bringen."

Liebeserklärung an Ehemann Joe

Besonders emotional wurde Rodriguez, als sie über ihren Mann sprach. Der 39-Jährige sei während der Schwangerschaft eine enorme Stütze gewesen - gerade mit einem Kleinkind im Haus. "Mein Mann ist einfach eine glatte Zehn. Er ist fantastisch", schwärmte sie. Noch bevor sie überhaupt um Hilfe bitten müsse, sei er bereits zur Stelle. "Es macht es wirklich wundervoll, Kinder in diese Welt zu bringen, wenn man jemanden so Großartigen an seiner Seite hat."