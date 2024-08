1 Schwanger bei der Met Gala: Lea Michele im Mai 2024. Foto: imago/PA Images/Doug Peters

Süße Nachrichten bei Lea Michele: Die "Glee"-Schauspielerin hat die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt gegeben und auch gleich den Namen verraten.











"Glee"-Star Lea Michele (37) ist wieder Mutter geworden. Die Geburt ihres zweiten Kindes, einer Tochter, teilte die Schauspielerin am Sonntagabend (25. August) in einem Instagram-Post mit. "Unsere Herzen sind so voll", schrieb sie zu einem Foto. Dazu verriet sie auch gleich den Namen der Kleinen: Emery Sol Reich.