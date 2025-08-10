Zweites Kind für Rafael Nadal: Das hat es mit dem Babynamen auf sich

Der ehemalige Tennisprofi Rafael Nadal (39) ist wieder Vater geworden. Laut spanischen Medien erblickte der zweite Sohn von Nadal und seiner Ehefrau Maria Francisca Perelló (37) bereits am vergangenen Donnerstag das Licht der Welt und hört auf den Namen Miquel. Diese Wahl habe speziell für die Kindsmutter eine besondere Bedeutung - es ist der Name ihres Vaters, der im April 2023 im Alter von 63 Jahren verstorben war.

Genügend Zeit fürs Windelwechseln hat die einstige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste inzwischen. Im Oktober 2024 hatte Nadal seine beachtliche Karriere beendet. In einer emotionalen Videobotschaft auf seinem Instagram-Account gab er damals bekannt, nach der Saison vom Profi-Tennis zurückzutreten. "Die Realität ist, dass es seit einigen Jahren schwierig war, vor allem die letzten beiden Jahre", erklärte der immer wieder mit Verletzungen kämpfende Nadal in seinem Statement. Es sei dennoch eine Entscheidung, die ihm nicht leichtgefallen sei: "Eine, für die ich Zeit gebraucht habe."

Auch das Jawort war wohlüberlegt

Dass sich der Ex-Sportler für wichtige Entscheidungen gerne Zeit lässt, zeigt auch sein Privatleben. Rund 14 Jahre sollen er und Maria Francisca Perelló ein Paar gewesen sein, ehe sie schließlich im Oktober 2019 den Bund der Ehe eingingen. Weitere drei Jahre später kam der erste gemeinsame Sohn auf die Welt, der wie sein Vater Rafael heißt.