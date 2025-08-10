Zweites Kind für Rafael Nadal: Das hat es mit dem Babynamen auf sich

Das ehemalige Tennis-Ass Rafael Nadal ist wieder Vater geworden. Der Babyname hat vor allem für seine Frau Maria eine höchst emotionale Bedeutung.
Der ehemalige Tennisprofi Rafael Nadal (39) ist wieder Vater geworden. Laut spanischen Medien erblickte der zweite Sohn von Nadal und seiner Ehefrau Maria Francisca Perelló (37) bereits am vergangenen Donnerstag das Licht der Welt und hört auf den Namen Miquel. Diese Wahl habe speziell für die Kindsmutter eine besondere Bedeutung - es ist der Name ihres Vaters, der im April 2023 im Alter von 63 Jahren verstorben war.