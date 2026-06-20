Zweites DFB-Gruppenspiel steht an: So fiebern die Promis bei der WM mit

Am Samstagabend steht für die deutsche Nationalmannschaft das zweite Gruppenspiel bei der WM an - und auch zahlreiche Prominente fiebern mit. Gustav Schäfer, Jenny Elvers, Paul Janke und Co. drücken der DFB-Elf die Daumen.
Das erste Deutschlandspiel bei der WM 2026 am 14. Juni bescherte dem Ersten eine gigantische Quote: Das 7:1 gegen Curaçao verfolgten im Schnitt 23,43 Millionen Menschen vor den Bildschirmen. Am heutigen Samstag hat die DFB-Elf ihren nächsten Auftritt - um 22 Uhr deutscher Zeit ertönt im Toronto Stadium der Anpfiff gegen die Elfenbeinküste. Übertragen wird die Partie diesmal im ZDF, und auch hier dürften wieder zahlreiche Promis vor dem Bildschirm mitfiebern.