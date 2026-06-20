Zweites DFB-Gruppenspiel steht an: So fiebern die Promis bei der WM mit

Am Samstagabend steht für die deutsche Nationalmannschaft das zweite Gruppenspiel bei der WM an - und auch zahlreiche Prominente fiebern mit. Gustav Schäfer, Jenny Elvers, Paul Janke und Co. drücken der DFB-Elf die Daumen.

Das erste Deutschlandspiel bei der WM 2026 am 14. Juni bescherte dem Ersten eine gigantische Quote: Das 7:1 gegen Curaçao verfolgten im Schnitt 23,43 Millionen Menschen vor den Bildschirmen. Am heutigen Samstag hat die DFB-Elf ihren nächsten Auftritt - um 22 Uhr deutscher Zeit ertönt im Toronto Stadium der Anpfiff gegen die Elfenbeinküste. Übertragen wird die Partie diesmal im ZDF, und auch hier dürften wieder zahlreiche Promis vor dem Bildschirm mitfiebern.

Gustav Schäfer schaut in seinem privaten "Grillpalast" Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37), selbst aktiv in der Alt-Herren-Mannschaft des FC Magdeburg, ist "gespannt", was bei der WM, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird, passiert. Das "Großevent" verfolgt er am liebsten im Kreis von Freunden und Familie in seinem privaten "Grillpalast", wie er bei der Lascana-Fashionshow "Secret Garden" in Hamburg verriet. Dabei drückt er "ganz klar" Deutschland die Daumen: "Ich würde natürlich unseren Jungs wünschen, dass sie mit dem großen schönen Pokal nach Hause kommen."

Auch Paul Janke (44), der bald erneut als "Bachelor" auf Liebessuche geht, spielt selbst Fußball und schaut bei der WM besonders bei "guten Partien" zu. Seine Favoriten sind Portugal, Frankreich, Spanien, England und Deutschland: "Ich bin eher so Europa, ehrlich gesagt." Deutschland drückt er am meisten die Daumen, verweist aber auf mögliche Herausforderungen: "Das Problem ist, dass wir relativ früh schon auf eine gute Mannschaft treffen. Wir werden wahrscheinlich im Achtelfinale auf Frankreich treffen."

"Wenn WM ist, sind wir doch alle ein bisschen patriotisch"

Jenny Elvers (54) sitzt bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft "auf jeden Fall" vor dem Fernseher. "Wenn WM ist, sind wir doch alle ein bisschen patriotisch, finde ich, und da darf man das dann auch." Am liebsten schaut sie gemeinsam mit Freunden: "Das macht dann richtig Spaß, wenn alle mitfiebern." Deutschland traut sie den großen Triumph durchaus zu. Ihr Argument: "Trump ist auch ein zweites Mal Präsident geworden, also Wunder geschehen. Mich wundert in diesen Zeiten so gar nichts mehr."

Sharon Battiste (34), "Bachelorette" von 2022, drückte als Frankfurterin schon früh Eintracht Frankfurt die Daumen und ist auch zur WM "natürlich Deutschlandfan". Sie schaut zusammen mit Familie oder Freund, je nachdem, wie es die Zeitverschiebung zulässt. Ihr Weltmeister-Tipp: "Ich bleibe bei Deutschland. Ich bin optimistisch, wir haben es schon mal geschafft und wir schaffen es, glaube ich, auch noch mal."

Wenn Deutschland spielt, schaltet auch "Notruf Hafenkante"-Schauspielerin Lilli Hollunder (40) ein. Sie ist mit dem ehemaligen Torwart René Adler (41) verheiratet, der als ZDF-Fußballexperte während der WM "einfach nur weg" ist: "Daher habe ich keinen Fußballer zu Hause in der Zeit." Die Partien schaut sie dennoch - möglicherweise auch auf ihrem neuen Fernseher in der Küche: "Einfach mal für so nebenbei ist der perfekt. Es ist sehr amerikanisch, aber habe ich mir immer gewünscht."

Realitystar Leyla Heiter (30) bezeichnet sich selbst zwar nicht als großen Fußballfan, fiebert bei Spielen der deutschen Mannschaft aber dennoch mit. "Ich checke zwar nie, wer jetzt ein Tor geschossen hat, aber ich freue mich trotzdem." Influencer Twenty4Tim (25) will die Deutschlandspiele ebenfalls verfolgen, auch wenn sein Partner Edin Volarov (25) dabei vermutlich eher am Handy ist. Einen deutschen WM-Titel schließt er allerdings aus. Da sein Freund bosnische Wurzeln hat, sei er dieses Jahr "einfach mal für Bosnien".