Zweites Baby unterwegs: Sofia Richie Grainge präsentiert ihren Babybauch in Los Angeles

Vor Kurzem gab Sofia Richie bekannt, zum zweiten Mal Mutter zu werden. Nun präsentierte die Tochter von Lionel Richie ihren Babybauch in einem raffinierten Look bei einer Modenschau.

Sofia Richie Grainge (27) hat ihren ersten öffentlichen Auftritt mit Babybauch hingelegt - und ihn gleich stilvoll in Szene gesetzt. Die Influencerin erschien zur "Vogue World: Hollywood"-Show in Los Angeles in einem marineblauen Stehkragenmantel, den sie am Bauch aufgeknöpft ließ. Den Look ergänzten eine blaue Straight-Leg-Jeans und schwarze High Heels. Dazu kombinierte sie funkelnde Armbänder, eine Clutch und Ohrstecker. Ihre Haare kämmte sie streng zurück und stylte sie zu einer Hochsteckfrisur.

Die Tochter von Tochter von Lionel Richie (76) und Ex-Frau Diane Alexander (58) kam gemeinsam mit Ehemann Elliot Grainge zu dem Event, mit dem sie ihr zweites Kind erwartet. Der Plattenmanager matchte mit ihr in einem dunkelblauen Jackett, einem Rollkragenpullover und einer Hose. Eine getönte Sonnenbrille und dunkle Schuhe rundeten das Outfit ab.

Model verkündete Schwangerschaft mit Selfie

Erst vor weniger als zwei Wochen hatte Sofia Richie Grainge ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Mit Elliot Grainge erwartet sie ihr zweites Kind, wie sie mit einem Spiegelselfie auf Instagram verriet. "Auf dem Weg, diese Babys zu launchen", schrieb sie zu dem Foto, auf dem sie ihren Babybauch präsentierte - und meinte damit auch ihre zeitgleich startende Modelinie "SRG Atelier".

Im Mai 2024 wurden Sofia Richie Grainge und Elliot Grainge mit der Geburt ihrer Tochter Eloise (1) erstmals Eltern. Im Interview mit der US-amerikanischen "Harper's Bazaar" schwärmte das Model über ihr Kind: "Meine Tochter ist einfach ein unglaubliches Mädchen. Ihre Lebensfreude, ihre Energie - wie sie mich als Elternteil fühlen lässt, ist so bereichernd." Die Zeit nach der Geburt sei zwar schwierig gewesen, doch es habe sich alles gelohnt. "Sie ist definitiv mein größter Schatz", erklärte Grainge.

2021 wurde sie erstmals mit Elliot Grainge in Verbindung gebracht. Ein Jahr später wagten sie den nächsten Schritt und verlobten sich. Im April 2023 gaben sie sich an der französischen Riviera in Antibes das Jawort.