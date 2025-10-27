Zweites Baby unterwegs: Sofia Richie Grainge präsentiert ihren Babybauch in Los Angeles

Vor Kurzem gab Sofia Richie bekannt, zum zweiten Mal Mutter zu werden. Nun präsentierte die Tochter von Lionel Richie ihren Babybauch in einem raffinierten Look bei einer Modenschau.
Sofia Richie Grainge (27) hat ihren ersten öffentlichen Auftritt mit Babybauch hingelegt - und ihn gleich stilvoll in Szene gesetzt. Die Influencerin erschien zur "Vogue World: Hollywood"-Show in Los Angeles in einem marineblauen Stehkragenmantel, den sie am Bauch aufgeknöpft ließ. Den Look ergänzten eine blaue Straight-Leg-Jeans und schwarze High Heels. Dazu kombinierte sie funkelnde Armbänder, eine Clutch und Ohrstecker. Ihre Haare kämmte sie streng zurück und stylte sie zu einer Hochsteckfrisur.