"Let's Dance"-Star Andrzej Cibis wird zum zweiten Mal Vater. Vorab verriet er schon mal, warum er vermutet, dass es erneut ein Junge wird.

"Let's Dance"-Profi Andrzej Cibis (38) und seine Frau Victoria werden wieder Eltern - und haben auch schon eine Vermutung, was das Geschlecht des Babys betrifft. In einem RTL-Interview verriet der 38-Jährige, wie es dazu kam: Nachdem seine schwangere Frau sich zu einem Nickerchen hingelegt hatte, habe sie nach dem Aufwachen "einen Glow" gehabt wie nach Wochen im Wellnessurlaub, erklärte der Tanzstar: "Sie sah so gut aus, dass wir die Vermutung haben, es wird wahrscheinlich ein Brüderchen."

Eine offizielle Bestätigung gebe es noch nicht, so Andrzej Cibis: "Wir lassen uns überraschen." Erst mal wollen die beiden aber nach Jungs-Namen suchen, "das verraten wir schon mal", fügte seine Ehefrau hinzu. Sie seien beide davon überzeugt, dass es ein weiterer Sohn werde. "Wenn es ein Mädchen wird, dann müssen wir Gas geben", so das Paar zur Namensfindung.

Baby Nummer zwei wird für den Sommer erwartet

Am Ende meinte Andrzej Cibis allerdings auch: "Bei der ersten Schwangerschaft haben wir gesagt: Hauptsache ein gesundes Kind, das ist immer noch so. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass es ein zweiter Junge wird."

Baby Nummer zwei soll laut RTL im Sommer das Licht der Welt erblicken. Das Paar, das seit September 2015 verheiratet ist, hat bereits Sohn Adam, der im November 2023 geboren wurde.

Die erneute Schwangerschaft verkündeten Andrzej Cibis und seine Ehefrau zuvor auch schon auf Instagram: "Von drei... auf vier. Unsere Familie wächst, und unsere Liebe wächst mit. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Kleines", heißt es dort zu Aufnahmen der beiden mit ihrem kleinen Sohn. In den Kommentaren gratulierten unter anderem Motsi Mabuse oder Massimo Sinató, der schrieb: "Freue mich von ganzem Herzen für euch". Renata Lusin fügte hinzu: "Yehhhh! Wir freuen uns so so unfassbar für euch! Herzlichen Glückwunsch."