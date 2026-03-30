"Let's Dance"-Star Andrzej Cibis wird zum zweiten Mal Vater. Vorab verriet er schon mal, warum er vermutet, dass es erneut ein Junge wird.
"Let's Dance"-Profi Andrzej Cibis (38) und seine Frau Victoria werden wieder Eltern - und haben auch schon eine Vermutung, was das Geschlecht des Babys betrifft. In einem RTL-Interview verriet der 38-Jährige, wie es dazu kam: Nachdem seine schwangere Frau sich zu einem Nickerchen hingelegt hatte, habe sie nach dem Aufwachen "einen Glow" gehabt wie nach Wochen im Wellnessurlaub, erklärte der Tanzstar: "Sie sah so gut aus, dass wir die Vermutung haben, es wird wahrscheinlich ein Brüderchen."