Zweites Baby ist da: Viele Glückwünsche für Laura Papendick

Laura Papendick und Alexander Hindersmann sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Zahlreiche Kollegen schickten bereits herzliche Glückwünsche.
Laura Papendick (37) und Alexander Hindersmann (37) haben erneut Nachwuchs bekommen: Wie die RTL-Sportmoderatorin und der frühere "Bachelorette"-Kandidat am Montag bei Instagram bekannt gaben, ist ihr zweiter Sohn auf der Welt. Zu einem Video, in dem die Familie die winzigen Füße des Neugeborenen hält und streichelt, schrieben sie: "Endlich bist du da. Wir haben so lange auf dich gewartet und uns auf dich gefreut."