Zweites Baby ist da: Viele Glückwünsche für Laura Papendick

Laura Papendick (37) und Alexander Hindersmann (37) haben erneut Nachwuchs bekommen: Wie die RTL-Sportmoderatorin und der frühere "Bachelorette"-Kandidat am Montag bei Instagram bekannt gaben, ist ihr zweiter Sohn auf der Welt. Zu einem Video, in dem die Familie die winzigen Füße des Neugeborenen hält und streichelt, schrieben sie: "Endlich bist du da. Wir haben so lange auf dich gewartet und uns auf dich gefreut."

Es liege "eine emotionale Achterbahn" hinter ihnen, "aber es sind sowohl Mama als auch der kleine Mann wohlauf", heißt es in dem Beitrag weiter. "Wir sind einfach stolz, dankbar und überglücklich. Jetzt heißt es kennenlernen und viel Zeit als Familie genießen." Dass es erneut ein Junge werden würde, hatten die beiden bereits Ende Mai verraten.

Unter dem Baby-Posting sammelten sich rasch die Gratulationen von etlichen TV-Kolleginnen und Kollegen. Andreas von Thien schrieb: "Ein WM-Baby!!! Da muss es mit dem Titel klappen... Herzlichen Glückwunsch!" Sabrina Mockenhaupt komenntierte: "Was für tolle Nachrichten! Genießt diese unfassbare wertvolle und wunderschöne Kuschel- und Kennenlernzeit." Frauke Ludwig und Annika Lau meldeten sich mit einem "wie schön", Angela Finger-Erben hinterließ zu einem roten und einem blauen Herzen einen "Glückwunsch!!!". Viola Weiss wünschte "von Herzen alles Gute für euch vier", und auch Marco Schreyl schickte einen "Herzlichen Glückwunsch euch beiden".

Erstes Kind kam 2023

Für Papendick, die seit 2021 zum Sportteam von RTL gehört, hat die zweite Schwangerschaft auch berufliche Folgen: Über die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft berichtete die Moderatorin nicht. Sie kündigte jedoch an, acht Wochen nach der Geburt wieder arbeiten zu wollen. Ihre Schwangerschaft hatte sie im Februar öffentlich gemacht. Es sei ein großes Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu bekommen, sagte sie damals RTL. Man könne es kaum erwarten, bald zu viert zu sein.

2022 hatten die Moderatorin und der "Bachelorette"-Sieger von 2018 ihre Beziehung öffentlich gemacht. Ende Juni 2023 waren Papendick und Hindersmann erstmals Eltern geworden. Kurz vor seinem dritten Geburtstag ist ihr Sohn nun also großer Bruder geworden.