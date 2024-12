Zweiter Weihnachtsfeiertag: Besonderer musikalischer Gottesdienst in der Marbacher Stadtkirche

Besonderer musikalischer Gottesdienst in der Marbacher Stadtkirche

1 Elke Bürger und Janina Rüger gestalten den Gottesdienst musikalisch mit. Foto: privat

Elke Bürger aus Benningen und Janina Rüger aus Korntal bilden das Duo „D'Ané" und gestalten ihr Programm „Was wäre, wenn Weihnachten...?" gemeinsam mit Rundfunkpfarrer Felix Weise.











Ein besonderer musikalischer Abendgottesdienst findet am Zweiten Weihnachtsfeiertag, am Donnerstag, 26. Dezember, um 18 Uhr in der Stadtkirche Marbach statt. Elke Bürger aus Benningen und Janina Rüger aus Korntal bilden das Duo „D’Ané“ und gestalten ihr Programm „Was wäre, wenn Weihnachten...?“ gemeinsam mit Rundfunkpfarrer Felix Weise.