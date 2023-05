12 Der strahlende Sieger Alexander Noak mit seiner Frau Nicole. Er tritt die Nachfolge von Joachim Wolf an. Foto:

Der Erste Beigeordnete wird der neue Chef im Rathaus von Korntal-Münchingen. Alexander Noak hat bei der Stichwahl am Sonntag 52,7 Prozent der Stimmen erzielt.









Um 18.43 Uhr brandet Applaus auf. Was sich nach der Auszählung der ersten Wahlbezirke angedeutet hat, bestätigt sich nach Auszählung aller Stimmen: Alexander Noak geht mit 52,7 Prozent als Sieger aus der Stichwahl um den Chefsessel im Korntal-Münchinger Rathaus hervor. In einer ersten Reaktion dankt Sieger Noak seinen Wählern und all jenen, „die mich in einem langen Wahlkampf unterstützt haben“. An all jene, die seinen Konkurrenten gewählt haben, gewandt, sagt der parteilose neue Rathauschef, er hoffe, dass er die Menschen „in meiner Zeit als Bürgermeister davon überzeugen kann, ein guter und geeigneter Bürgermeister für die Stadt zu sein“.