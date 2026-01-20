Der zweite Verhandlungstag im Rechtsstreit von Prinz Harry gegen die Herausgeber der "Daily Mail" ist Geschichte. Der Herzog von Sussex verfolgte die Eröffnungsplädoyers im Londoner High Court erneut persönlich - und musste mitanhören, wie die Gegenseite seine Vorwürfe als Spekulation abtat.
Prinz Harry (41) verfolgte auch am Dienstag im Londoner High Court den zweiten Tag seines aufsehenerregenden Prozesses gegen die Verlagsgruppe Associated Newspapers Ltd., zu der unter anderem die "Daily Mail" und "Mail on Sunday" gehören. Der Royal klagt gemeinsam mit prominenten Mitstreitern - darunter auch Sir Elton John (78) und Schauspielerin Elizabeth Hurley (60) - gegen den Verlag. Der Vorwurf lautet systematische Verletzung der Privatsphäre über einen Zeitraum von rund zwei Jahrzehnten.