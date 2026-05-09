Sverre Magnus von Norwegen hat seinen zweiten Soloauftritt für das Königshaus gefeiert. Vermutlich werden ihn Royal-Fans in nächster Zeit häufiger zu Gesicht bekommen.
Sverre Magnus von Norwegen (20) hat anlässlich des 250-jährigen Jubiläums des Museums Blaafarveværket einen Baum gepflanzt. Es ist der zweite Soloauftritt des Prinzen für das Königshaus. Während seines Termins in der Freiluftattraktion wurde der 20-Jährige laut "tv2.no" gefragt, wie es sich anfühle, allein auf einer offiziellen Mission zu sein. "Sehr schön", antwortete Sverre Magnus der anwesenden Presse.