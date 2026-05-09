Sverre Magnus von Norwegen hat seinen zweiten Soloauftritt für das Königshaus gefeiert. Vermutlich werden ihn Royal-Fans in nächster Zeit häufiger zu Gesicht bekommen.

Sverre Magnus von Norwegen (20) hat anlässlich des 250-jährigen Jubiläums des Museums Blaafarveværket einen Baum gepflanzt. Es ist der zweite Soloauftritt des Prinzen für das Königshaus. Während seines Termins in der Freiluftattraktion wurde der 20-Jährige laut "tv2.no" gefragt, wie es sich anfühle, allein auf einer offiziellen Mission zu sein. "Sehr schön", antwortete Sverre Magnus der anwesenden Presse.

Palast zeigt Baumpflanzaktion Auch auf Instagram gibt es Eindrücke von dem Termin des Prinzen. Dort heißt es vom Königshaus zu Bildern von Sverre Magnus, der einen blauen Anzug mit passender Krawatte trug: "Das Blaafarveværket ist seit 250 Jahren ein wichtiger Teil der norwegischen Industrie-, Kultur- und Kunstgeschichte und zählt heute zu den meistbesuchten Kulturdenkmälern des Landes. Prinz Sverre Magnus nahm an den Feierlichkeiten teil und pflanzte unter anderem anlässlich des Jubiläums eine Eiche." Einen Schnappschuss des Royals mit Schaufel in der Hand bei der Pflanzaktion teilte der Palast ebenfalls.

Der Prinz ist in den vergangenen Monaten mehrfach ins Rampenlicht getreten. Unter anderem hat er laut "Verdens Gang" zusammen mit seinem Vater, Kronprinz Haakon (52), Forschungseinrichtungen in Oslo besucht. Im Mai 2025 vertrat er das Königshaus zum ersten Mal allein, als er an einer Feier zur Würdigung der Leistungen der norwegischen Mannschaft bei den Special Olympics in Turin teilnahm.

"Personalmangel" im norwegischen Königshaus

Weitere Termine von Sverre Magnus könnten bald folgen. Die Royal-Expertin von "Se og Hør", Caroline Vagle, spricht laut "Dagbladet" von einem "Personalmangel" in der norwegischen Königsfamilie. König Harald V. (89) und Königin Sonja (88) treten altersbedingt kürzer. Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist durch ihre Lungenfibrose eingeschränkt, Prinzessin Ingrid Alexandra (22) studiert in Australien.