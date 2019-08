1 Im Oktober 2017 haben die Einsatzkräfte den Torso der getöteten 72-jährigen Frau aus dem Neckar bei Stuttgart-Untertürkheim geborgen. Foto:

Im September 2017 ist eine Frau aus Stuttgart getötet und zerstückelt worden. Ihr 77-jähriger Freund wurde verurteilt. Jetzt muss der Prozess neu geführt werden.

Stuttgart - Es ist genauso wie schon im ersten Prozess: Der Angeklagte, inzwischen 77 Jahre alt, beteuert seine Unschuld. „Ich habe meine Freundin nicht getötet“, sagt der Mann und kämpft gegen seine Tränen. Er war Ende Juni 2018 von der 9. Strafkammer des Landgerichts verurteilt worden. Jetzt muss der Prozess komplett neu aufgerollt werden.

Das Landgericht hatte den Angeklagten nicht, wie vom Staatsanwalt beantragt, wegen Totschlags verurteilt, sondern wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Das Strafmaß: sechs Jahre Gefängnis, der Staatsanwalt hatte zehn Jahre gefordert. Verteidigerin Margrete Haimayer hatte auf Freispruch plädiert.

Sowohl Staatsanwaltschaft wie auch Verteidigung hatten beim Bundesgerichtshof (BGH) Revision eingelegt. Nur die Anklagebehörde hatte Erfolg, die Revision der Verteidigung hat der BGH verworfen. Die damaligen Richterinnen und Richter hätten das Fehlen eines Tötungsvorsatzes des Angeklagten widersprüchlich begründet. Das Urteil sei rechtsfehlerhaft. Nun muss sich die 1. Schwurgerichtskammer neu mit dem Fall befassen.

Das Paar hat sich angelogen

Der Angeklagte und die 72 Jahre alte Frau hatten sich im April 2017 kennengelernt. Offenbar hatte die Frau ihrem neuen Bekannten verheimlicht, dass sie mit einem anderen Mann in der Uhlbacher Straße in Obertürkheim zusammenlebte.

Wirklich ehrlich war das Paar nicht zueinander. Im Laufe des ersten Prozesses kam heraus, dass der Angeklagte der Frau vorgelogen hatte, er sei Arzt, er spende Millionen für gute Zwecke. Von einem Haus und einem Sportwagen soll die Rede gewesen sein. In Wirklichkeit lebte er in einer kleinen Wohnung in Esslingen-Mettingen. „Tatsächlich war der Mann arm wie eine Kirchenmaus“, so die Richter im ersten Urteil.

Die 72-Jährige, die eine Teilzeitstelle in einer Arztpraxis in Degerloch hatte, war dagegen wohlhabend, stellte sich nach außen indes als arm dar.

Am Abend des 26. September 2017 verliert sich die Spur der Frau. Morgens hatte sie noch in der Arztpraxis ausgeholfen, später hielt sie sich in der Wohnung in Obertürkheim auf. Was danach geschah, ist bis heute ein Rätsel. Der Angeklagte hatte ausgesagt, man habe den Abend in seiner Wohnung in Mettingen verbracht. Danach habe er seine Freundin nach Obertürkheim begleitet. Das sei das letzte Mal gewesen, dass er sie gesehen habe. Erst gut zwei Wochen später hatte der Mann versucht, wieder mit seiner Freundin in Kontakt zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau bereits tot.

Kopf und Arm bleiben verschwunden

Und nicht nur das: Ihre Leiche war zerstückelt und in den Neckar bei Untertürkheim und Gaisburg geworfen worden. Der Torso, die Beine und der linke Arm wurden im Oktober geborgen. Der Kopf und der rechte Arm der Frau sind bis heute verschwunden.

Der Mann soll die 72-Jährige am 26. September 2017 in einem Streit getötet haben. Um seiner Verurteilung zu entgehen, habe er die Leiche zerstückelt und mit einem Einkaufstrolley zum Neckar geschafft. Wie das Opfer zu Tode gekommen ist, konnte nicht geklärt werden. Die Richter gingen von einer stumpfen Gewalteinwirkung gegen den Kopf aus. Der Kopf wurde aber nicht gefunden.

In der Wohnung des Angeklagten hatte die Polizei Blutspuren der Frau sichergestellt. Er sagt, sie habe sich mit einem kaputten Sektglas an der rechten Hand geschnitten. Der rechte Arm fehlt allerdings auch. „Wir wollten heiraten, wir hatten schon Ringe, ich habe sie nicht getötet“, sagt der Mann. Der Prozess wird am 13. August fortgesetzt.