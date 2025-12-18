Zweiter Hund : Bill Kaulitz freut sich über neues Familienmitglied

Bill Kaulitz überrascht seine Fans mit tierischem Zuwachs: Der Tokio-Hotel-Star hat einen zweiten Hund aufgenommen. Alvin Brown Dog heißt der neue Begleiter an seiner Seite. Dabei ist die Kritik an seinem ersten Vierbeiner noch nicht vollkommen verstummt.

Im Hause Kaulitz wird es tierisch: Bill Kaulitz (36) hat einen neuen Hund. In seinen Instagram-Storys präsentierte der Tokio-Hotel-Frontmann seinen Fans jetzt stolz das jüngste Familienmitglied. Der flauschige Vierbeiner hört auf den klangvollen Namen Alvin Brown Dog. Auf den ersten Bildern und Clips zeigt sich Bill sichtlich angetan von seinem neuen Begleiter. "Ich bin schon so verliebt in ihn", schwärmt der Sänger. Weitere Details über Alvin verriet der 36-Jährige bislang nicht.

Doppeltes Hundeglück für den Sänger Für Bill bedeutet der Neuzugang: Ab sofort hat er gleich zwei Vierbeiner an seiner Seite. Denn bereits seit einiger Zeit gehört Hündin Alvia Pearlpop zu seinem Leben. Die treue Begleiterin feierte erst kürzlich ihren zweiten Geburtstag - standesgemäß mit Hundetorte, Kerzen und kleinen Partyhütchen, wie Bill seinen Followern zeigte.

Der Tokio-Hotel-Star ist bekennender Hundefan. Nachdem im vergangenen Jahr alle Vierbeiner des Kaulitz-Klum-Clans innerhalb kurzer Zeit verstorben waren, legten sich zunächst sein Zwillingsbruder Tom (36) und dessen Ehefrau Heidi Klum (52) wieder Hunde zu. Das Model schenkte ihrem Mann die Welpen Uschi und Jäger. Nun wächst auch Bills tierische Familie weiter.

Shitstorm nach erster Adoption

Die Freude über Alvin Brown Dog dürfte bei manchen Fans allerdings getrübt sein. Denn als Bill vor rund einem Jahr seine Hündin Alvia vorstellte, hagelte es heftige Kritik. Der Grund: Bei dem Tier handelt es sich um eine Blue-Merle-Französische Bulldogge - eine Rasse, die viele als Qualzucht betrachten.

"Ich mag dich wirklich sehr, aber warum eine Qualzucht? Wirklich traurig und gefährlich", schrieb damals ein User unter Bills Post. Französische Bulldoggen leiden häufig unter Atemproblemen aufgrund ihrer kurzen Schnauzen. Der zusätzliche Merle-Faktor, der für die besondere Fellfärbung sorgt, steht ebenfalls in der Kritik: Betroffene Hunde haben ein erhöhtes Risiko für Taubheit, Sehstörungen und Krebserkrankungen.

Bill hatte betont, Alvia aus dem Tierschutz adoptiert zu haben. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtete er, wie aufwendig das Adoptionsverfahren gewesen sei und dass die Organisation ihn gründlich geprüft habe. Einige Unterstützer stellten sich daraufhin auf seine Seite: "Soll der Hund jetzt bis zum Tod im Tierheim bleiben, weil sie eine Qualzucht ist? Ist doch schön, dass sie ein angenehmes Leben bekommt", argumentierte eine Nutzerin.