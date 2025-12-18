Zweiter Hund : Bill Kaulitz freut sich über neues Familienmitglied

Bill Kaulitz überrascht seine Fans mit tierischem Zuwachs: Der Tokio-Hotel-Star hat einen zweiten Hund aufgenommen. Alvin Brown Dog heißt der neue Begleiter an seiner Seite. Dabei ist die Kritik an seinem ersten Vierbeiner noch nicht vollkommen verstummt.
Im Hause Kaulitz wird es tierisch: Bill Kaulitz (36) hat einen neuen Hund. In seinen Instagram-Storys präsentierte der Tokio-Hotel-Frontmann seinen Fans jetzt stolz das jüngste Familienmitglied. Der flauschige Vierbeiner hört auf den klangvollen Namen Alvin Brown Dog. Auf den ersten Bildern und Clips zeigt sich Bill sichtlich angetan von seinem neuen Begleiter. "Ich bin schon so verliebt in ihn", schwärmt der Sänger. Weitere Details über Alvin verriet der 36-Jährige bislang nicht.