Zweiter gemeinsamer Auftritt des Jahres: Schon nächste Woche: Kate und William reisen an besonderen Ort

1 Prinzessin Kate und Prinz William bei einem Empfang im Dezember 2024. Foto: imago/Cover-Images

Prinzessin Kate und Prinz William absolvieren kommende Woche ihren zweiten gemeinsamen Auftritt des Jahres. Dafür reisen der Prinz und die Prinzessin von Wales an einen besonderen Ort.











Link kopiert



Für Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) steht kommende Woche der zweite gemeinsame Auftritt des Jahres an - und dafür geht es an einen besonderen Ort. Laut dem "People"-Magazin bestätigte der Kensington Palast am Donnerstag, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales am kommenden Mittwoch (26. Februar) nach Pontypridd im Süden von Wales reisen werden - kurz vor dem walisischen Nationalfeiertag St. David's Day am 1. März.