Stuttgart - Die Kanzlerin schaute besorgt. Die Beratungen hätten „in einer sehr ernsten Lage“ stattgefunden, sagte Angela Merkel bei der Pressekonferenz nach einer Videoschalte mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer. Und: „Es ist vollkommen klar, wir müssen handeln, und zwar jetzt.“ Mit diesem Sound wurde Deutschland am 2. November 2020 in den Teil-Lockdown geschickt. Aktuell fühlt sich manch einer an jene Zeit erinnert: Die Politik sendet düstere Botschaften, die Coronazahlen steigen unaufhörlich, kalt und dunkel wird es dazu. Ist das alles nur ein Gefühl?