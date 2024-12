Zweiter Anlauf auch gescheitert: Reality-TV-Star Eva Benetatou ist wieder Single

1 Eva Benetatou hat die Trennung von ihrem Partner nach einem zweiten Liebesanlauf bestätigt. Foto: Imago images/Panama Pictures / Kai Schulz

Eva Benetatou geht wieder als Single durchs Leben. Die Trennung von Partner Dennis bestätigte sie auf dem roten Teppich eines Events und erklärte: "Für mich hat es einfach nicht funktioniert."











Die mögliche Dschungelcamp-Kandidatin Eva Benetatou (32) hat sich von ihrem Partner Dennis getrennt. Das gab die Reality-TV-Darstellerin bei einem Event am Freitagabend (6. Dezember) bekannt. "Mein Freund Dennis und ich haben uns getrennt, das ist ganz frisch", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Sie habe am letzten Samstag ihre Sachen gepackt und sei gegangen. "Es ist einfach zu viel vorgefallen, was ich gar nicht ausbreiten will. Aber es geht nicht mehr zwischen uns."