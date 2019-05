1 Rita Ora in Cannes Foto: imago images / Future Image

In Cannes werden zahlreiche glamouröse Roben präsentiert. Wer da herausstechen will, braucht ein besonderes Outfit. Rita Ora zeigte nun ein Ensemble, das für Aufsehen sorgte.

Rita Ora (28, "Your Song") zeigte sich bei einem Event im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes in einer zweiteiligen Cape-Robe, die es in sich hatte. Das glänzend-violette Outfit war mit einem floralen Muster versehen. Das knappe Top bedeckte nur das Nötigste, der durchtrainierte Bauch der Sängerin blieb unverhüllt. Von ihren Schultern aus fiel der Stoff über ihren Rücken auf den Boden. Der Rock des Ensembles war enganliegend und reichte ebenfalls bis auf den roten Teppich.

Musik von Rita Ora gibt es hier

Ihre blonde Mähne trug Rita Ora offen und zu Wellen frisiert. Pinker Lippenstift und dunkles Augen-Make-up ergänzten das glamouröse Outfit. Als sie über den roten Teppich schritt, kamen zudem hohe Plateau-Sandalen in der Farbe des Kleides zum Vorschein.