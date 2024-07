(paf/spot) 17.07.2024 - 16:24 Uhr , aktualisiert am 17.07.2024 - 16:24 Uhr

1 Kerry Washington bei den "Critics Choice Awards" im Januar 2023. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Ausgerechnet Hauptdarstellerin Kerry Washington fehlte bei der Premiere zur zweiten Staffel von "UnPrisoned". Die Schauspielerin muss wegen einer Corona-Infektion zu Hause bleiben.











Link kopiert



Kerry Washington (47) hat aufgrund einer Corona-Infektion die Premiere für die zweite Staffel von "UnPrisoned" verpasst. Das teilte die US-amerikanische Schauspielerin am Dienstag (16. Juli) auf Instagram mit. Statt vor Ort auf dem roten Teppich in New York, feierte die Hauptdarstellerin der Serie bei sich zu Hause.