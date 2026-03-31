16 Prominente begeben sich in der zweiten Staffel von "Most Wanted - Wer entkommt?" auf die Flucht. Ein überraschend positives Fazit der herausfordernden Realityshow ziehen Jürgen Milski und Mirja du Mont - das liegt vor allem an den Menschen, denen sie begegneten.
Die zweite Staffel "Most Wanted - Wer entkommt?" geht an den Start (ab 31. März, dienstags auf Joyn und um 22:35 Uhr auf ProSieben). Diesmal stellen sich auch "Big Brother"-Legende Jürgen Milski (62) und Model Mirja du Mont (50) der Herausforderung. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news blicken sie auf die besonderen Dreharbeiten zurück.