16 Prominente begeben sich in der zweiten Staffel von "Most Wanted - Wer entkommt?" auf die Flucht. Ein überraschend positives Fazit der herausfordernden Realityshow ziehen Jürgen Milski und Mirja du Mont - das liegt vor allem an den Menschen, denen sie begegneten.

Die zweite Staffel "Most Wanted - Wer entkommt?" geht an den Start (ab 31. März, dienstags auf Joyn und um 22:35 Uhr auf ProSieben). Diesmal stellen sich auch "Big Brother"-Legende Jürgen Milski (62) und Model Mirja du Mont (50) der Herausforderung. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news blicken sie auf die besonderen Dreharbeiten zurück.

Während Milski als Einzelkämpfer dabei ist, tritt du Mont im Team mit Schauspielerin Janine Kunze (52) an. Die 50-Jährige, die im Januar erst im RTL-Dschungelcamp saß, verrät, dass sie sich auf das Projekt nicht groß vorbereitet hat. "Man weiß nie, wo man startet und wo das Spiel endet und ich weiß, ich habe die zuverlässigste Partnerin. Das ist doch das Wichtigste."

Konkurrent Milski hatte hingegen einen Plan für die Reality-Adventure-Show geschmiedet, die vom 12. bis 16. März rund um Düsseldorf gedreht wurde. Er hatte sich vorgenommen, am Anfang in Richtung holländische Grenze zu fliehen. "Auf dem Weg dorthin habe ich ein paar sehr gute Freunde und ich wusste genau, dass sie mir in meiner Situation helfen werden, wenn ich sie darum bitte."

Mirja du Mont: "Die meiste Zeit hat es geregnet"

Seine größte Herausforderung während er Flucht war es, "die Konzentrationsfähigkeit über so viele Stunden, die man am Tag gejagt worden ist, hochzuhalten". Mirja du Mont hingegen haderte mit den Wetterbedingungen. "Die meiste Zeit hat es geregnet und es war sehr kalt. Wir hatten immer Angst, dass niemand stehen bleibt und uns mitnimmt."

Das war offenbar eine unbegründete Sorge, denn beide Stars zeigen sich begeistert von der vielfachen Unterstützung. "Am meisten hat mich überrascht, wie hilfsbereit wildfremde Menschen waren, denen ich während meiner Flucht begegnet bin", schwärmt Milski. Auch Mirja du Mont hebt dies hervor: "Begeistert haben mich wirklich unsere Mitmenschen. Trotz der hohen Benzinpreise und der eher schlechten Stimmung im Land sind wir nur liebenswürdigen Menschen begegnet, die auch Lust hatten, uns zu helfen."

Überrascht habe sie auch, wieviel Spaß sie hatte. Denn die Teilnahme habe sie sich im Vorfeld "nicht so lustig vorgestellt". Milski betont: "Es war genauso hart, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es war eines der tollsten Formate, an denen ich jemals teilgenommen habe, und ich habe ja nicht gerade an wenigen Reality-Sendungen teilgenommen." Er habe es "geliebt, auf der Flucht zu sein, ohne Geld, ohne Handy, ohne zu wissen wo man abends schläft".

Jürgen Milski: "Es war Abenteuer pur"

Milski fasst zusammen: "Es war Abenteuer pur und ich möchte keine Sekunde missen." Das Format sei für ihn "wie maßgeschneidert, weil ich auch in meinem Privatleben ein Abenteurer bin und Herausforderungen liebe". Auch das Fazit von Mirja du Mont fällt positiv aus. Sie bezeichnet die Show als "wundervolles Projekt". "Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte die beste Partnerin und bei meinen Kindern bin ich auch mal richtig in", fügt sie lachend hinzu. "Da Joey, Max und Otto die Jäger waren, und mein Sohn ein großer Fan ist, hat sich mal eine ganz andere Zielgruppe für diese Sendung interessiert."

Dennoch freuen sich beide auch wieder, zurück im Alltag zu sein. "Ich kann nun endlich wieder völlig entspannt von A nach B gehen oder fahren, ohne das Gefühl zu haben, gejagt oder von Mitmenschen verraten zu werden", sagt Jürgen Milski. Mirja du Mont freut sich nun vor allem "auf Ostern und die Zeit mit meiner Familie".

Darum geht es in der Show

Bei "Most Wanted - Wer entkommt?" brechen prominente "Targets" aus einem "Gefängnis" aus und müssen fünf Tage lang auf der Flucht bleiben - ohne Geld, ohne Handy, ohne festen Plan. Drei sogenannte "Hunter" setzen alles daran, die Flüchtigen aufzuspüren. Diese Aufgabe hatten erneut Extremsportler Joey Kelly, Survival-Experte Otto Bulletproof und Twitch-Star Max Schradin.

Neben Jürgen Milski, Mirja du Mont und Janine Kunze sind in der zweiten Staffel dabei: Fußball-Europameister Markus Babbel mit Ehefrau Tina Babbel, "Let's Dance"-Sieger René Casselly, Schlagersänger Marc Eggers und YouTube-Star CrispyRob, Social-Media-Star Julia Römmelt, TV-Moderatorin Jeannie Wagner, die Reality-TV-Brüder Calvin und Marvin Kleinen, Comedian Jerry Vsan und Reality-TV-Teilnehmer Laurenz Pesch sowie Drag Queen Aria Addams und Twitch-Streamerin StarletNova.

Die erste Staffel mit acht Folgen lief ab Mitte Mai 2025. Daran nahmen 15 Promis teil, als Sieger ging YouTuber C-Bas hervor. Die zweite Staffel umfasst nun zwölf Episoden, die in Doppelfolgen gezeigt werden. Das Finale läuft am 5. Mai.