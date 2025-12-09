Die Premiere der zweiten Staffel des Prime-Video-Hits "Fallout" hat einen Kontrapunkt zum Inhalt der düsteren Sci-Fi-Apokalypse gebildet: Auf dem roten Teppich zeigten sich etliche glücklich strahlende Pärchen. Allen voran Neuzugang Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin (45) flimmert derzeit mit seinen kultigen "Kevin"-Weihnachtsfilmen aus den 90ern wieder über viele Bildschirme. Bald ist er aber auch in einer neuen Rolle zu bewundern: Er ist für die zweite Staffel der Prime-Video-Serie "Fallout" zum Cast gestoßen. Zur Premiere am Montagabend in Los Angeles brachte er seine Verlobte Brenda Song (37) mit - auch andere Kollegen wurden von ihren Liebsten begleitet.