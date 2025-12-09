Die Premiere der zweiten Staffel des Prime-Video-Hits "Fallout" hat einen Kontrapunkt zum Inhalt der düsteren Sci-Fi-Apokalypse gebildet: Auf dem roten Teppich zeigten sich etliche glücklich strahlende Pärchen. Allen voran Neuzugang Macaulay Culkin.

Macaulay Culkin (45) flimmert derzeit mit seinen kultigen "Kevin"-Weihnachtsfilmen aus den 90ern wieder über viele Bildschirme. Bald ist er aber auch in einer neuen Rolle zu bewundern: Er ist für die zweite Staffel der Prime-Video-Serie "Fallout" zum Cast gestoßen. Zur Premiere am Montagabend in Los Angeles brachte er seine Verlobte Brenda Song (37) mit - auch andere Kollegen wurden von ihren Liebsten begleitet.

Seit fast vier Jahren verlobt So geriet die Fortsetzungsfeier zum regelrechten Pärchenabend. Macaulay Culkin, der einen changierenden blau-dunkelroten Anzug mit Weste trug, zeigte sich gut gelaunt und sehr innig mit Brenda Song. Immer wieder warf er ihr verliebte Blicke zu. Die Schauspielerin strahlte in einem roten, langärmeligen Spitzenkleid. Das Paar lernte sich einst am "Changeland"-Filmset kennen und ist bereits seit 2017 zusammen. Zwei Söhne, Dakota (geb. 2021) und Carson (geb. 2022), machten das Glück komplett. Nur der Trauschein fehlt noch: Obwohl Culkin und Song bereits seit Januar 2022 verlobt sind, steht eine Hochzeit noch aus. Wie sie mit ihrem Turtelauftritt im Academy Museum of Motion Pictures am Montagabend bewiesen, scheint aber auch ohne ein offizielles Jawort alles in Butter bei ihnen zu sein.

Auch Kumail Nanjiani und Justin Theroux brachten ihre Frauen mit

Der einstige Kinderstar Macaulay Culkin ist nicht der einzige Neuzugang in der zweiten "Fallout"-Staffel. Auch Kumail Nanjiani (47) und Justin Theroux (54) gesellten sich zu den Serienstars wie Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle MacLachlan und Xelia Mendes-Jones. Die beiden brachten ebenfalls ihre Partnerinnen mit. Nanjiani ist schon seit 2007 mit der Drehbuchautorin und Produzentin Emily V. Gordon verheiratet. Theroux hat sich nach seiner gescheiterten Ehe mit Jennifer Aniston erst im März erneut getraut: Er gab seiner Kollegin Nicole Brydon Bloom das Jawort.

Zweite Staffel erscheint am 17. Dezember

Die Videospiel-Adaption "Fallout" hatte sich im vergangenen Jahr zu einem gewaltigen Erfolg für Amazons Streamingdienst Prime Video entwickelt. Die neuen Folgen starten am 17. Dezember. Eine dritte Season ist bereits bestätigt.