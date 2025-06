Zweite Staffel Kaulitz & Kaulitz: Bill Kaulitz verrät erstmals Details über die Trennung von Marc Eggers

Die Beziehung von Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) und Ballermann-Sänger Marc Eggers (38) ist bekanntlich gescheitert, doch die Gründe dafür erfuhr die Öffentlichkeit bisher nicht. In der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz", die am 17. Juni veröffentlicht wurde, verrät Bill nun aber Details über das dramatische Liebes-Aus.

Bill Kaulitz berichtet von Nachrichten mehrerer Frauen

Erstmals waren die beiden Männer auf dem Münchner Oktoberfest 2023 beim Turteln gesehen worden. Die Liaison machte sofort Schlagzeilen. Doch lange schien unklar, ob aus den beiden etwas Festes werden kann. In der ersten Staffel der Netflix-Serie zeigte sich Bill total verknallt, aber eben auch unsicher. Im Frühjahr 2024 kam es dann zur ersten schweren Krise, wie nun gleich in der Auftaktfolge der Fortsetzung zu sehen ist. "Ich habe alles beendet mit Marc", erklärt Bill traurig. "Er hat mir das angetan, was mir in meinen vergangenen Beziehungen auch schon angetan wurde." Dann wird der Sänger noch konkreter: "Für mich war der größte Schock, als mich Nachrichten erreicht haben von Frauen, dass sie mit Marc geschlafen haben, eine Affäre oder auch eine Beziehung hatten - parallel zu mir!" Eine Frau habe ihm sogar erzählt, dass sie die roten Herzluftballons von Eggers geschenkt bekommen habe, die Bill Kaulitz ihm geschenkt hatte.

Lesen Sie auch

Der Tokio-Hotel-Star zeigt sich am Boden zerstört: "Ich bin heartbroken und habe Angst, dass ich mich jetzt ewig nicht mehr verlieben werde. Ich hab einfach kein glückliches Händchen."

Auch ein weiterer Versuch scheitert

Doch nach einer Liebeskummer-Phase fand er erneut mit Eggers zusammen. Die beiden zeigten sich im Herbst 2024 öffentlich beim Glücksgefühle-Festival und auch wieder auf der Wiesn. "Marc hat einfach gemerkt, dass er doch zu viele Gefühle für mich hat", betont Bill Kaulitz. Sie hätten beide beschlossen, trotz allem Gegenwind für die Liebe zu kämpfen, sich eine weitere Chance zu geben und sich nicht mehr zu verstecken. Auch für den 35-Jährigen ein großer Schritt: "Ich habe mich in 20 Jahren noch nie mit jemandem öffentlich gezeigt, Marc ist der Erste." Sie unterstützten sich sogar gegenseitig bei Auftritten.

Doch kurz vor dem Auftakt zur Tokio-Hotel-US-Tour Ende November 2024 folgte dann wohl der nächste Knall: Laut Bill schrieb ihm Marc sechs Stunden vor seinem Abflug nach Los Angeles einen Zwei-Zeiler, dass er nicht kommen werde. "Da war eigentlich klar, dass es vorbei ist."

Bill Kaulitz bilanziert traurig in der achten und letzten Folge: "Ich schäme mich dafür, dass ich nicht gesehen habe, was alle anderen mir gesagt haben." Er habe zu sehr gehofft, dass es mit Marc Eggers doch noch klappen könnte.

Marc Eggers bekam wegen Liaison Morddrohungen

Der Ballermann-Star, der im Frühjahr bei "Let's Dance" mittanzte, hat sich zu den neuen Details bisher noch nicht geäußert. Im Februar 2025 hatte sich Eggers mit einer ernsten Videobotschaft an seine Instagram-Follower gewandt. Er bekomme "seit Monaten unzählige homophobe Beleidigungen, wirklich unzählige Hass-Nachrichten, homophobe Nachrichten, Morddrohungen, Beleidigungen rauf und runter." Er sei erschrocken darüber. Der Influencer erklärt weiter: "In der heutigen Zeit habe ich nicht gedacht, dass es so extrem ist und über so eine lange Zeit. Es ist einfach nur traurig".