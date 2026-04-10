Zweite Staffel in Planung: HBO verlängert Comedy-Serie Rooster mit Steve Carell

Gute Nachrichten für Fans von Steve Carell: Die HBO-Serie "Rooster" bekommt eine zweite Staffel. Die Collegekomödie ist die erfolgreichste HBO-Comedy seit mehr als einem Jahrzehnt.
Noch läuft die erste Staffel, da steht die Verlängerung schon fest: HBO hat für die Collegekomödie "Rooster" mit Steve Carell (63) eine zweite Staffel bestellt. Während Staffel eins im Herbstsemester am fiktiven Ludlow College spielt, soll die Handlung in der zweiten Runde im Frühlingssemester weitergehen, wie unter anderem das Branchenportal "Deadline" berichtet.