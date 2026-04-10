Zweite Staffel in Planung: HBO verlängert Comedy-Serie Rooster mit Steve Carell

Gute Nachrichten für Fans von Steve Carell: Die HBO-Serie "Rooster" bekommt eine zweite Staffel. Die Collegekomödie ist die erfolgreichste HBO-Comedy seit mehr als einem Jahrzehnt.

Noch läuft die erste Staffel, da steht die Verlängerung schon fest: HBO hat für die Collegekomödie "Rooster" mit Steve Carell (63) eine zweite Staffel bestellt. Während Staffel eins im Herbstsemester am fiktiven Ludlow College spielt, soll die Handlung in der zweiten Runde im Frühlingssemester weitergehen, wie unter anderem das Branchenportal "Deadline" berichtet.

Die Serie stammt aus der Feder des "Scrubs"-Duos Bill Lawrence (57) und Matt Tarses (59). Für Lawrence, der als Co-Showrunner fungiert, setzt sich demzufolge eine bemerkenswerte Reihe fort: Jedes rund halbstündige Comedy-Format, das er bislang geschaffen oder mitentwickelt hat, schaffte es über eine Staffel hinaus.

Rekordstart bei HBO

Dass die Verlängerung kommt, war demnach ebenso kaum eine Überraschung. In den ersten drei Tagen nach der Premiere im März schauten laut des Berichts des Portals rund 2,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer über mehrere Plattformen verteilt in den USA die Serie. Es sei das stärkste Debüt einer HBO-Comedy seit fast elf Jahren gewesen.

Rund einen Monat später sei die Serie noch immer ein recht fester Bestandteil auf dem täglichen Treppchen beim Streamingdienst HBO Max. Die ersten vier Folgen kommen im Schnitt auf 5,8 Millionen Zuschauer in den USA. Damit sei "Rooster" die meistgesehene neue Comedy seit über einem Jahrzehnt.

Hochkarätiger Cast

"Rooster" erzählt die Geschichte eines Schriftstellers, gespielt von Carell, dessen komplizierte Beziehung zu seiner Tochter im Mittelpunkt steht. Die Tochter wird von Charly Clive verkörpert. Zum weiteren Hauptcast der ersten Staffel zählen Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley und Lauren Tsai.