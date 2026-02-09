Zweite Staffel in diesem Jahr: Oasis-Star bei Die Verräter? Gerüchte um Liam Gallagher

Oasis-Star Liam Gallagher könnte bald in der britischen "Die Verräter"-Version auftauchen. Er wurde für "Celebrity Traitors" angefragt, wie der Sänger selbst bestätigt.
Es wäre ein absoluter Clou für die BBC: Liam Gallagher (53), Sänger der Kultband Oasis, könnte in einer englischen Version von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" mitmachen. Auf der Insel gab es mit "Celebrity Traitors" im vergangenen Jahr erstmals eine Promi-Version der Show zu sehen. Gallagher verrät jetzt, dass er angefragt wurde.