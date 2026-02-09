Zweite Staffel in diesem Jahr: Oasis-Star bei Die Verräter? Gerüchte um Liam Gallagher

Es wäre ein absoluter Clou für die BBC: Liam Gallagher (53), Sänger der Kultband Oasis, könnte in einer englischen Version von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" mitmachen. Auf der Insel gab es mit "Celebrity Traitors" im vergangenen Jahr erstmals eine Promi-Version der Show zu sehen. Gallagher verrät jetzt, dass er angefragt wurde.

Der 53-Jährige ist dafür bekannt, auf der Plattform X sehr aktiv zu sein und dort auch direkt auf Fans und andere User zu reagieren. Eine Nutzerin fragte den Sänger jetzt: "Liam, würdest du bei 'The Traitors' mitmachen, wenn sie dich fragen würden?" Gallaghers knappe Antwort: "Ich wurde gefragt." Ob er tatsächlich in einer kommenden Staffel auftauchen könnte oder ob er abgesagt hat, ist aus dem Beitrag nicht ersichtlich. Der Fan reagiert zumindest schon ganz aufgeregt: "Oh mein Gott, du musst mitmachen!" Eine andere Nutzerin ist sich sicher, dass er viele Zuschauer anlocken würde.

Zweite Staffel soll kommen

Im vergangenen November hatte die BBC bereits bestätigt, dass "Celebrity Traitors" in diesem Jahr mit einer zweiten Staffel zurückkehren wird. Für die britischen Verräter geht es nach Ardross Castle in Schottland. Die Ausstrahlung der ersten Staffel war für die Rundfunkanstalt ein großer Erfolg. Zum Finale schalteten rund 11,1 Millionen Menschen ein. Im Januar kursierten in Großbritannien unter anderem Spekulationen, dass der Schauspieler Danny Dyer (48) wohl zu den Kandidaten gehören wird.

Das Format basiert auf dem Prinzip eines Party- und Gesellschaftsspiels, das in unterschiedlichen Formen - etwa als "Mafia" oder "Die Werwölfe von Düsterwald" - bekannt ist. Grundsätzlich geht es darum, dass eine Gruppe von Mitspielerinnen und -spielern infiltriert wird. Ein oder mehrere Teilnehmer gehören einer geheimen Untergruppe an, die gegen die Ziele der anderen agiert.

"Die Verräter - Vertraue Niemandem!" läuft in Deutschland bei RTL und RTL+. In bislang drei Staffeln trachteten Promis dem Show-Leben anderer Kandidatinnen und Kandidaten nach. Eine vierte Staffel wird voraussichtlich noch in diesem Jahr bei RTL und RTL+ zu sehen sein. Sonja Zietlow (57) moderiert erneut.