Bald können sich Fans von Modedesigner Harald Glööckler (59) über neue Folgen von "Herr Glööckler sucht das Glück" freuen. Die zweite Staffel der Dokusoap läuft ab dem 13. November 2024, immer mittwochs, um 21:15 Uhr bei RTLzwei, wie der Sender mitteilte.

Darum geht es in den neuen Folgen der Dokusoap

Auch was inhaltlich in "Herr Glööckler sucht das Glück" geboten ist, wird in der Sendermitteilung bereits angedeutet: Zu sehen gibt es demnach, wie Designer Harald Glööckler sein 30-jähriges Firmenjubiläum auf der Berliner Fashion Week feiert, inklusive "Stargäste, viel Glitzer und Glamour und natürlich wird es pompöös ohne Ende". Es geht offenbar zudem in Glööcklers alte Heimat Stuttgart: Die neuen Folgen wollen auch "eine Reise zurück zu seinen Anfängen" zeigen, heißt es. Außerdem dürfen die Zuschauer und Zuschauerinnen den 59-Jährigen beim Einkaufen im Baumarkt, beim Kochen mit Freunden, seiner ersten Tanzstunde und auf einem Ägypten-Trip zusehen, verspricht der Sender vorab.

Erste Folgen der Sendung liefen im vergangenen Jahr

Die erste Staffel von "Herr Glööckler sucht das Glück" lief im vergangenen Jahr. In sechs Folgen feierte der Designer damals sein TV-Comeback. Thema war unter anderem die Trennung von seinem langjährigen Partner und der Start in ein neues Leben nach dem Liebes-Aus. 35 Jahre lang war Harald Glööckler mit Dieter Schroth (75) zusammen, davon acht verheiratet. Im Februar 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt.

Harald Glööckler wurde mit seiner Marke "Pompöös" und Auftritte im Teleshopping-Fernsehen bekannt. 2010 und 2011 saß er in der "Let's Dance"-Jury, bei VOX hatte er eine eigene Doku, 2016 war er außerdem Juror in der Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig". Auch am RTL-Dschungelcamp nahm er bereits teil, er belegte 2022 den vierten Platz in der Show.