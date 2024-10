Zweite Staffel für Nobody Wants This: Neue Folgen schon 2025

Zweite Staffel für "Nobody Wants This"

1 Kristen Bell und Adam Brody in der ersten Staffel von "Nobody Wants This". Foto: © 2024 Netflix, Inc.

Niemand will das? Weit gefehlt! Die erst kürzlich erschienene Netflix-Serie "Nobody Wants This" soll bereits im kommenden Jahr eine zweite Staffel bekommen.











So wie es zwischen einer Sex-Podcasterin und einem Rabbi in "Nobody Wants This" funkt, so haben sich offenbar auch die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Rom-Com verguckt. Für Netflix ist die im September erschienene Serie ein Hit und deshalb kündigt der Streamingdienst auch bereits eine zweite Staffel an. Die neuen Folgen werden dann schon 2025 zu sehen sein, wie Netflix bekanntgibt.