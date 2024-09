Zweite Staffel Doc Caro - Jedes Leben zählt: So hart war der Dreh

Dr. Carola Holzner (42), besser bekannt als Doc Caro, kehrt mit einer neuen Staffel ihrer Doku "Doc Caro - Jedes Leben zählt" sowie dem neuen Talkformat "Doc Caro - Die Sprechstunde" zurück auf den Bildschirm. Wie die RTL-Sendergruppe am 3. September, mitteilte, können Fernsehzuschauer ab dem 2. Oktober wieder "in den außergewöhnlichen Arbeitsalltag von Deutschlands bekanntester Notfallmedizinerin eintauchen" (mittwochs, ab 20:15 Uhr, VOX). Die erste Folge ist ab dem 18. September auch bereits auf RTL+ verfügbar. Alle weiteren Episoden stehen dann jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf der Seite zum Abruf bereit.

Emotionale Herausforderungen

Die zweite Staffel umfasst acht Folgen über spektakuläre und schwere Unfälle. So wird etwa ein Rettungseinsatz in Schwerin thematisiert, bei dem ein Autofahrer mit seinem Wagen 140 km/h durch eine Tempo-30-Zone raste und mit einem Kleinwagen kollidierte. Dabei wurde die Fahrerin so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort verstarb. Ein tragischer Fall, der Dr. Carola Holzner besonders in Erinnerung geblieben ist. Sie wird in der Pressemitteilung mit den Worten zitiert: "Der Dreh für diese Staffel war auch für mich eine Zeit mit besonderen Herausforderungen - nicht nur medizinisch, sondern vor allem auch emotional. Ich durfte Menschen in Ausnahmesituationen begleiten und mitfühlen. Das hat auch mich manchmal an meine Grenzen gebracht."



Nach der ersten Folge der zweiten Staffel am 2. Oktober kommt es dann noch zu einer Premiere: In dem neuen Format "Doc Caro - Die Sprechstunde" können Zuschauer und Zuschauerinnen ab 22:15 Uhr ihre Fragen zum Thema Herz-Kreislauferkrankungen von Doc Caro klären lassen. Diese können im Vorfeld per Instagram oder Mail einreicht werden, wie die Sendergruppe mitteilte.

TV-Karriere startete während der Corona-Krise

Dr. Carola Holzner ist Fachärztin für Anästhesiologie und spezialisiert in den Bereichen Notfall- und Intensivmedizin. Als "Doc Caro" wurde die zweifache Mutter mit ihren YouTube- und Instagram-Kanälen bekannt, in denen sie ihr medizinisches Wissen teilt. Während der Corona-Krise war sie in vielen Talkshows zu Gast. 2022 lief in Sat.1 ihre Doku-Reihe "Doc Caro - Einsatz mit Herz", die nach nur einer Staffel überraschend eingestellt wurde. Im Januar 2023 teilte die RTL-Sendergruppe dann mit, dass die TV-Ärztin bei VOX eine "neue, exklusive Heimat gefunden" habe.