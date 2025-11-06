Für "Maxton Hall"-Fans gibt es gute Nachrichten: Die zweite Staffel startet am 7. November, und weiteren Stoff rund um James und Ruby hat Prime Video bereits bestätigt. Hauptdarsteller Damian Hardung schwärmt im Interview von der "zwischenmenschlichen Chemie" mit Kollegin Harriet Herbig-Matten.
Am Freitag, 7. November, startet die zweite Staffel des Prime-Video-Erfolgs "Maxton Hall". Auch eine dritte Staffel ist bereits angekündigt - und natürlich ist Hauptdarsteller Damian Hardung (27) wieder mit dabei. Was ihn so an der Rolle des James Beaufort reizt, wieso die Zusammenarbeit mit Ruby-Darstellerin Harriet Herbig-Matten (22) so gut funktioniert und warum er sich hin und wieder eine komplette Pause gönnt, hat er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten.