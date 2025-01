Zweite Liga Pro TSV Flacht: Hauptsponsor der Blaubären kam per Zufall zum Volleyball

Hauptsponsor der Blaubären kam per Zufall zum Volleyball

1 Die Blaubären befinden sich in einem sportlichen Hoch und haben sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Foto: Andreas Gorr

Nick Binder, Geschäftsführer des Hauptsponsors von Volleyball-Zweitligist TSV Flacht, über die Hintergründe des finanziellen Engagements, die Probleme der Randsportart und warum er sich anfangs über die Anfeuerungsrufe wunderte.











Die Blaubären des TSV Flacht befinden sich im sportlichen Hoch und haben sich in der oberen Hälfte der Zweiten Bundesliga Pro im Volleyball etabliert – an diesem Samstag (18 Uhr) tritt das Team um Kapitänin Julia Cedeno bei Aufsteiger VfL Oythe an. Nick Binder, der Geschäftsführer des Hauptsponsors, bewertet das Engagement des Schmuckherstellers aus Mönsheim rundum positiv und kann sich eine Fortsetzung der Partnerschaft über Sommer 2026 hinaus gut vorstellen.