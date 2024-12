Zweite Liga Pro Blaubären Flacht: Britta Schammer – eine Seltenheit in Volleyball-Deutschland

Britta Schammer – eine Seltenheit in Volleyball-Deutschland

1 Am Netz ist Britta Schammer (hi.) daheim: Die Mittelblockerin der Blaubären kam ein wenig zufällig zum TSV Flacht. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Britta Schammer war beinahe schon Volleyball-Rentnerin – dann tritt Zweitligist Binder Blaubären Flacht in ihr Leben und malt es bunt. Als Mittelblockerin ist sie eine Seltenheit in Deutschland.











Vielleicht reicht es jetzt ja mal für ein bisschen mehr Privatleben. Das dachte sich Britta Schammer im Frühjahr, nachdem sie erfahren hatte, dass sich die Barock Volleys Ludwigsburg aus der Zweiten Liga Süd abgemeldet und sich viele ihrer liebsten Mitspielerinnen in alle Himmelsrichtungen verstreut hatten. All die Jahre zuvor hatte sie ihr Leben nicht allein, aber doch stark auf den Sport ausgerichtet. „Mehr Freizeit könnte nicht schaden, dachte ich damals“, erzählt die 28-Jährige, „bisschen häufiger einfach in der Sonne liegen ...“