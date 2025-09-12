Zweite Hochzeit nach Miley Cyrus: Liam Hemsworth hat sich mit Partnerin verlobt

Nach sechs Jahren Beziehung gehen Liam Hemsworth und Model Gabriella Brooks den nächsten Schritt: Das Paar hat seine Verlobung auf Instagram bekannt gegeben. Zuvor war der Schauspieler mit Miley Cyrus verheiratet.

Liam Hemsworth (35) will ein zweites Mal heiraten: Er hat sich mit seiner Partnerin Gabriella Brooks (29) verlobt. Das gab das Model am Freitag auf Instagram bekannt, indem die 29-Jährige mehrere Fotos veröffentlichte. Auf dem ersten Bild umarmt sie den Schauspieler von hinten und präsentiert ihren Verlobungsring auf seiner Brust. Auf einem weiteren Foto gewährt Brooks einen genaueren Blick auf den funkelnden Diamantring. Den Post untertitelte sie schlicht mit einem weißen Herz-Emoji.

Neue Liebe nach Ehe mit Miley Cyrus Der australische Schauspieler lernte Brooks Ende 2019 kennen, nachdem seine turbulente Beziehung zu Popstar Miley Cyrus (32) endgültig gescheitert war. Hemsworth und Cyrus hatten sich bereits 2010 am Set von "Mit Dir an meiner Seite" kennengelernt und lange eine On-off-Beziehung geführt. Nach mehreren Trennungen und Versöhnungen heirateten sie im Dezember 2018, doch schon acht Monate später gaben sie das Ehe-Aus bekannt. Die Scheidung wurde im Januar 2020 vollzogen. Cyrus ist inzwischen seit 2021 mit dem Musiker Maxx Morando (26) liiert.

Mit Gabriella Brooks führt Liam Hemsworth nun eine deutlich ruhigere Beziehung. Das Paar soll seit rund sechs Jahren zusammen sein, ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt hatten sie im November 2020.

Ihr Privatleben halten die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und posten nur selten gemeinsame Fotos in den sozialen Medien. Im Januar machte Brooks für den Geburtstag ihres Partners allerdings eine Ausnahme und teilte mehrere private Aufnahmen, auf denen sie zusammen herumblödeln. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen Sonnenschein", gratulierte sie dazu. Im Juli zeigten sie sich zuletzt in London gemeinsam bei der Premiere von "Limitless: Live Better Now", der neuen Serie von Hemsworths Bruder Chris Hemsworth (42).