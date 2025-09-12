Zweite Hochzeit nach Miley Cyrus: Liam Hemsworth hat sich mit Partnerin verlobt

Nach sechs Jahren Beziehung gehen Liam Hemsworth und Model Gabriella Brooks den nächsten Schritt: Das Paar hat seine Verlobung auf Instagram bekannt gegeben. Zuvor war der Schauspieler mit Miley Cyrus verheiratet.
Liam Hemsworth (35) will ein zweites Mal heiraten: Er hat sich mit seiner Partnerin Gabriella Brooks (29) verlobt. Das gab das Model am Freitag auf Instagram bekannt, indem die 29-Jährige mehrere Fotos veröffentlichte. Auf dem ersten Bild umarmt sie den Schauspieler von hinten und präsentiert ihren Verlobungsring auf seiner Brust. Auf einem weiteren Foto gewährt Brooks einen genaueren Blick auf den funkelnden Diamantring. Den Post untertitelte sie schlicht mit einem weißen Herz-Emoji.