10 SG BBM feiert ausgelassen den Aufstieg in die Bundesliga. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nach dem 1. VfL Potsdam steht auch der zweite Aufsteiger in die Handball-Bundesliga fest. Die SG BBM Bietigheim beseitigt am Sonntag durch das 41:29 gegen den EHV Aue die letzten Restzweifel. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Dritten ASV Hamm-Westfalen sechs Punkte.











Link kopiert



Die 32:36-Niederlage von Verfolger ASV Hamm-Westfalen gegen den TV Hüttenberg am Samstag hatte den Matchball möglich gemacht – und den hat Handball-Zweitligist SG BBM Bietigheim am Sonntag wie erwartet genutzt: Durch das 41:29 (23:13) gegen das vom ehemaligen Weltklassespieler Olafur Stefansson trainierte Schlusslicht und Absteiger EHV Aue steht der Aufstieg in die Handball-Bundesliga für die Mannschaft von Trainer Iker Romero zwei Spieltage vor Saisonende fest. Die meisten Tore für die SG erzielte Rückraumspieler Tom Wolf (6/1).