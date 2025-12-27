Zweite Handball-Bundesliga: SG BBM Bietigheim setzt Ausrufezeichen gegen HBW

Feiertag für die SG BBM: Die Bietigheimer Handballer gewinnen das Zweitliga-Spitzenspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten mit 32:27. Bei 4312 Zuschauern stimmt zudem die Kasse.
Daniel Rebmann zeigte sich bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte als fairer Verlierer: „Das war ein verdienter Sieg für die SG BBM, sie haben ein starkes Spiel gemacht“, sagte der Torwart des Handball-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten bei Dyn nach der 27:32(13:17)-Niederlage im Spitzenspiel in der Bietigheimer EgeTrans Arena.