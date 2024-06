Zweite Filiale neben der Markthalle in Fellbach: „Pasta und Bowls“ gibt es bald auch in Winnenden

1 Koch Thomas Rolf (links) Jasmina Pace und Nedim Solunovic in der Markthalle. Foto: Eva Schäfer

Mit „Pasta und Bowls“ eröffnen Jasmin Pace und Nedim Solunovic zu ihrem bestehenden Geschäft in der Fellbacher Markthalle nächstes Jahr noch eine Filiale in der Winnender Markthalle.











Mit „Pasta und Bowls“ sind Jasmin Pace und Nedim Solunovic im März 2023 in die Fellbacher Markthalle eingezogen – und das Angebot komme sehr gut an, berichten sie. Die Markthalle ist für das Fellbacher Rathaus-Carrée und weit darüber hinaus ein wichtiger Frequenzbringer und Besuchermagnet. Nun werden die beiden eine zweite Filiale in der Markthalle in Winnenden, Wiesenstraße 28, eröffnen.