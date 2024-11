1 Mark Wahlberg hat ein weiteres Restaurant eröffnet. Foto: carrie-nelson/ImageCollect

Hollywoodstar Mark Wahlberg hat in Las Vegas sein neues Restaurant eröffnet. Erst am Vorabend hatte es dort gebrannt.











Hollywoodstar Mark Wahlberg (53) hat in Las Vegas wortwörtlich das "heißeste" Restaurant der Stadt eröffnet. Am Donnerstag feierte der Schauspieler die offizielle Eröffnung seines neuen mexikanisch-inspirierten Restaurants "Flecha Cantina" - nachdem dort am Vorabend ein Feuer ausgebrochen war.