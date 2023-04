1 Der Waschbär musste sich schon in der zweiten Folge von "The Masked Singer" aus der Show verabschieden. Foto: ProSieben/Willi Weber

Der kauzige Waschbär mit Karo-Pullunder musste seine wahre Identität preisgeben. Zum Vorschein kam "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Star Daniel Boschmann.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











In der zweiten Woche bei "The Masked Singer" (auch bei Joyn) versuchte Rick Kavanian (52) gemeinsam mit Ruth Moschner (46) und Rea Garvey (49) die Promis unter ihren Kostümen zu enttarnen. Dabei zeigte sich die 46-Jährige mal wieder als echter Rate-Profi und kam dem Waschbären schnell auf die Schliche.

Den Anfang machte Rea Garveys Lieblings-Kostüm der letzten Woche - der Igel. Ein fürsorglicher Vater gehörte zu den Indizien des Stacheltiers. Erneut beeindruckte der rockige, weibliche Igel mit guter Stimme. Rick Kavanian vermutete die Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (38) unter den leuchtenden Stacheln. "Ich habe eine Idee von einer internationalen Sängerin", ging Ruth Moschner durch den Kopf und vermutete die Sängerin Jennifer Rush (62) unter der Maskerade. Katrin Bauerfeind (40) war ebenfalls ein Tipp der Rate-Expertin. Rea Garvey fiel direkt das keltische Muster auf dem Rock des Igels auf. Deshalb fiel seine Vermutung auf die Sängerin Maite Kelly (43).

Eine Farbenpracht kam mit dem Seepferdchen auf die Bühne. Das Trio vermutet eine professionelle Sängerin als schillerndes Unterwassertier. Ruth Moschner konnte sich Jennifer Weist (36), die Sängerin der Band Jennifer Rostock vorstellen, hatte aber noch eine zweite Theorie parat. Beim Seepferdchen könne es sich um Pinar Atalay (44) handeln und der, in den Indizien gezeigte Krebs, könnte dann Jan Hofer (73) sein. "Wir haben keine Ahnung", waren sich Rick Kavanian und Rea Garvey einig.

Der Schuhschnabel beeindruckte nicht nur durch seine glanzvolle Erscheinung, auch stimmlich bewies der blaue Vogel mit dem Song "With Or Without You" sein Können. "Was ist das für ein Akzent?", rätselte Ruth Moschner. Aufgrund der eleganten Aussprache war sich Rick Kavanian sicher, es müsse sich um einen Künstler aus dem englischen Sprachraum handeln. Die Rate-Chefin hörte eher etwas Skandinavisch heraus und dachte an den A-ha-Frontmann: "Für mich klingt das nach Morten Harket".

Diamantula begeistert mit schaurig, schönem Auftritt

Bei Elfie, dem Frotteefant, gingen die Meinungen auseinander, ob sich eine professionelle Sängerin unter dem flauschigen Kostüm verbirgt oder nicht. Für Ruth Moschner kamen die Artistin Lili Paul-Roncalli (24) oder das Model Rebecca Mir (31) infrage, während Rea Garvey einen Profi vermutete, wie Eva Briegel (44), die Sängerin der Band Juli.

Der mystische Pilz sorgte weiter für Verwirrung. Während letzte Woche noch ein Mann unter dem Kostüm des Waldbewohners vermutet wurde, war sich das Trio nun sicher, dass es sich um eine Dame handeln müsse. Doch ansonsten herrschte große Ratlosigkeit. Die Rate-Chefin spekulierte auf Schauspielerin Katrin Sass (66) oder die Sängerin Annett Louisan (46).

Anziehend und abstoßend zugleich, das traf auf die geheimnisvolle Diamantula zu. Das Spinnenwesen lieferte eine spezielle Version von "Paint it Black" ab und überzeugte erneut mit starker Stimme. "Es ist so gruselig und wunderschön", stellte Ruth Moschner fest und hatte direkt Youtuberin Naomi Jon (26) auf dem Schirm, die Glitzer liebt und auch gut singen könnte. Rick Kavanian konnte sich Kathy Kelly (60) als Diamantula vorstellen.

Ruth Moschner kam dem Waschbären auf die Schliche

Hinter dem Toast mit der piepsigen Stimme vermutete Rea Garvey eine Dame aus dem Comedy-Bereich wie Tahnee (31). Rick Kavanian versuchte durch die Indizien dem Promi auf die Spur zu kommen. Da die Sängerin Vanessa Mai (30) eine Ausbildung zur Steuerfachgehilfin absolvierte und man dort mit Belegen zu tun hat, zog er die Verbindung zum Belag auf einem Toast und hatte somit die 30-Jährige in Verdacht.

"Du tanzt besser, als du singst", stellte Rea Garvey nach dem Auftritt des kauzigen Waschbären mit dem Karo-Pullunder fest. "Ich habe an Llambi gedacht", tippte der 49-Jährige daher auf den "Let's Dance"-Juror. Auch die Ordnungsliebe des Waschbären würde zu Joachim Llambi (58) passen. "Johannes B. Kerner! Der redet viel und wäscht gerne ab", war die Vermutung von Rick Kavanian. Auch Oliver Pocher (45) war ein Tipp, denn der 45-Jährige würde schließlich gerne "schmutzige Wäsche waschen". Bei Ruth Moschner wurde Daniel Boschmann (42) aus dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen" heiß gehandelt.

Der Waschbär musste in dieser Woche seine Identität preisgeben. Kurz vor der Enthüllung tippte Rea Garvey noch auf Joko Winterscheidt (44). Den Moderator hatte der Popsänger einmal auf einer Hochzeit tanzen sehen und das erinnerte ihn an den Kauz. Das hielt Ruth Moschner für unwahrscheinlich und tippte erneut auf Daniel Boschmann. Und damit lag die Rate-Chefin genau richtig.