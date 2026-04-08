Zweite Ehe gescheitert: Pierre Littbarski lässt sich erneut scheiden

Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski befindet sich im Scheidungsprozess von seiner zweiten Ehefrau. Über die Gründe für das Aus der jahrzehntelangen Ehe hat er nun offen gesprochen. Zudem enthüllte er, dass er eine neue Partnerin an seiner Seite hat.
Fußball-Legende Pierre Littbarski (65) hat in einem Interview überraschende Einblicke in sein Privatleben gegeben. Gegenüber der Zeitschrift "Bunte" verriet er, dass er sich von seiner zweiten Ehefrau Hitomi Koizumi (56) scheiden lässt - und bereits wieder neu verliebt ist.