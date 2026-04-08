Zweite Ehe gescheitert: Pierre Littbarski lässt sich erneut scheiden

Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski befindet sich im Scheidungsprozess von seiner zweiten Ehefrau. Über die Gründe für das Aus der jahrzehntelangen Ehe hat er nun offen gesprochen. Zudem enthüllte er, dass er eine neue Partnerin an seiner Seite hat.

Fußball-Legende Pierre Littbarski (65) hat in einem Interview überraschende Einblicke in sein Privatleben gegeben. Gegenüber der Zeitschrift "Bunte" verriet er, dass er sich von seiner zweiten Ehefrau Hitomi Koizumi (56) scheiden lässt - und bereits wieder neu verliebt ist.

"Wir haben nicht in unserer Sprache kommuniziert" Die Japanerin hatte er in den 1990er-Jahren während seiner Trainerzeit in Japan kennengelernt. Die beiden haben zusammen zwei Söhne. Doch nach mehr als 30 gemeinsamen Jahren ist nun die Scheidung eingereicht. "Mit meiner zweiten Ehefrau Hitomi befinde ich mich aktuell im Scheidungsprozess", so der Weltmeister von 1990. Das Paar sei vor allem an der Sprache gescheitert. "Ich glaube, die Kommunikation ist im Endeffekt das Schwierigste gewesen. Sie ist Japanerin. Wir haben nicht in unserer Sprache kommuniziert, sondern englisch. Durch die Sprachbarriere entsteht die Schwierigkeit, dass man Probleme nicht besprechen und dann auch nicht lösen kann."

Nun ist er mit seiner neuen Partnerin Kerstin glücklich, von der er als "Frau meines Lebens" schwärmt. Er räumte zudem ein, dass es ihn schmerzt, nicht schon früher mit ihr zusammengekommen zu sein. Denn er kenne sie schon länger "als alle anderen zuvor". Es habe jedoch "aus gewissen Umständen nicht eher geklappt".

Nicht nur privat, auch beruflich gibt es Neuigkeiten von dem einstigen Profifußballer. An seinem 66. Geburtstag am 16. April feiert er mit seinem Theaterstück "Litti macht Theater" Premiere. Darin will er sein Leben auf der Bühne erzählen.