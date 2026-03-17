Zweite Ehe für den Musiker: Metallica-Sänger James Hetfield macht Heiratsantrag unter Wasser

Nach seiner Scheidung im Jahr 2022: James Hetfield will wieder heiraten. Der Sänger von Metallica machte seiner Freundin Adriana Gillett einen spektakulären Heiratsantrag: beim Tauchen unter Haien.

James Hetfield (62) will noch einmal heiraten. Der Frontmann von Metallica hielt um die Hand seiner Partnerin Adriana Gillett (46) an. Und das auf originelle Art und Weise: Hetfield stellte die Frage aller Fragen unter Wasser. Beim gemeinsamen Tauchen hielt der Sänger einen Zettel mit dem Namen seiner Liebsten und dem Satz "Willst du mich heiraten?" in der Hand.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von Metallica ist ein Bild der Aktion zu sehen. Adriana Gillett hält darauf eine Schatulle mit einem Ring in der rechten Hand. Mit linken reckt sie den Daumen nach oben. "Sie hat ja gesagt!", steht neben dem Foto. Die Fans von Metallica freuen sich und posten Songtitel der Band, die sie in Anspielungen auf eine Hochzeit umgedichtet haben ("For whom the wedding bells toll").

"In einem Meer voller Fische haben wir einander gefangen"

James Hetfield machte den Heiratsantrag am 13. März, am Geburtstag seiner Verlobten. Dies verrät Adriana Gillett auf ihrem Instagram-Profil, wo sie das Bild ebenfalls geteilt hat.

"Die BESTE Geburtstagsüberraschung", schrieb sie. "Schwimmen mit Walhaien an einem Freitag, den 13. - mit dem einzigartigsten, außergewöhnlichsten und romantischsten Heiratsantrag", den sich jemand mit dem Sternzeichen Fische wünschen könnte. "In einem Meer voller Fische haben wir einander gefangen", schrieb die frisch Verlobte außerdem. Und: "Danke, Gott, dass du uns zusammengeführt hast".

Zweite Ehe für James Hetfield

Für James Hetfield wird die Verbindung mit Adriana Gillett die zweite Ehe. 1997 heiratete er Francesca Tomasi. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, die Töchter Cali (27) und Marcella (24) sowie Sohn Castor (25). 2022 reichte James Hetfield laut dem Promiportal "TMZ" die Scheidung ein.

Nach der Scheidung lernte der Rockstar Adriana Gillett kennen. 2024 zeigte er sich erstmals mit der Modedesignerin auf einem roten Teppich.