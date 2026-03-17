Zweite Ehe für den Musiker: Metallica-Sänger James Hetfield macht Heiratsantrag unter Wasser

Nach seiner Scheidung im Jahr 2022: James Hetfield will wieder heiraten. Der Sänger von Metallica machte seiner Freundin Adriana Gillett einen spektakulären Heiratsantrag: beim Tauchen unter Haien.
James Hetfield (62) will noch einmal heiraten. Der Frontmann von Metallica hielt um die Hand seiner Partnerin Adriana Gillett (46) an. Und das auf originelle Art und Weise: Hetfield stellte die Frage aller Fragen unter Wasser. Beim gemeinsamen Tauchen hielt der Sänger einen Zettel mit dem Namen seiner Liebsten und dem Satz "Willst du mich heiraten?" in der Hand.